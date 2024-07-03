Пенсионерка выиграла в Latvijas loto миллион евро. Часть денег уйдет на налоги

Победительницей стала рижанка, которая раньше работала в финансовой и производственной сферах, но сейчас на пенсии.

По словам победительницы, большую часть выигрыша она планирует подарить своим детям и внукам, но понятия не имеет, как потратить свою долю выигрыша.

В агентстве Latvijas loto LETA уточнили, что весь выигрыш будет перечислен рижанке не более чем двумя платежами в течение 30 дней.

Как отмечают представители Latvijas loto, закон о подоходном налоге с населения предусматривает, что обладатель лотерейного выигрыша свыше 3000 евро должен уплатить подоходный налог с населения, и в общей сложности после уплаты налогов победительница получит 697 178 евро. Оставшаяся сумма пойдет в государственный бюджет и бюджет Рижского самоуправления.

Мгновенная лотерея Miljons была запущена Latvijas loto в ноябре 2022 года.

Впервые миллион в этой лотерее был выигран в апреле прошлого года. Тогда победительницей стала женщина из Курземе, работающая в финансовом секторе.

В прошлом году Latvijas loto работало с оборотом 92,145 миллиона евро, что на 16,3% больше, чем годом ране. Прибыль предприятия выросла на 4,1% и составила 13,792 миллиона евро.

Latvijas loto зарегистрировано в июле 1992 года, его уставный капитал составляет 1,4 миллиона евро. Latvijas loto полностью принадлежит государству, и только оно имеет право проводить общенациональные розыгрыши и лотереи.

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