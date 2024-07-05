Фото В парке Кемери зацвели розы

Июль - прекрасное время для посещения исторического парка Кемери, потому что это время цветения роз.

Аллея роз окрашена в розово-оранжевые тона, где цветут розы сортов Credit Mutuel, Rugelda, Caramella, Westerland, Reine Sammut.

Гармонию и волшебство белых тонов можно наблюдать в зоне партера, где зацвели сорта роз Alabaster, White Meidiland, Alice, Artemis, Schneewittchen.

Всего в парке Кемери посажено почти 2300 роз, и более 900 роз уже зацвели. В середине августа в парке зацветут красочные гортензии.

Галерея: Цветение роз в парке Кемери

Озеленение парка выдержано в курортном стиле, с разнообразным ассортиментом ярких растений. Помимо великолепных цветущих роз, парк дополнен ассортиментом многолетних растений с ярко выраженной декоративностью.

В Кемери можно не только насладиться магией исторического парка, но и подняться на 42-метровую водонапорную башню, которая открыта для посетителей с мая по конец октября, каждый день с 10:00 до 18:00.

Подняться самую высокую смотровую площадку можно только по предварительному заказу. Посещение бесплатное.

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