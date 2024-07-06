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ZVA планирует выплачивать существенные компенсации за ущерб, нанесенный вакциной против Covid-19

rus.tvnet.lv
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Вакцина Moderna.
Вакцина Moderna. Фото: Rogelio V. Solis

Государственное агентство лекарств (ZVA) приняло решение выплатить компенсацию в размере 10 000 евро за каждый случай, когда вакцина Spikevax (Moderna) против Covid-19 нанесла серьезный ущерб здоровью пациента, свидетельствует поданный Минздравом в правительство проект распоряжения, сообщает агентство LETA.

17 июня этого года ZMA приняло решение о выплате компенсации в размере 10 000 евро за ущерб средней тяжести здоровью пациента, вызванный побочными эффектами вакцины Spikevax (Moderna) против Covid-19.

Ожидается, что средства будут выделены из ежегодного государственного бюджета в процессе перераспределения финансирования.

Напомним, решения о выделении компенсации принимает ZVA. Согласно закону об управлении распространением инфекции Covid-19, заявление о выплате компенсации можно подать в течение двух лет с момента обнаружения ущерба, но не позднее трех лет со дня вакцинации.

На компенсацию могут претендовать люди, которые были привиты в Латвии вакциной, зарегистрированной Европейским агентством лекарственных средств, и ущерб здоровью или жизни которых напрямую связан с вызванной вакциной побочной реакцией, указанной в инструкции по применению лекарства или вакцины, что привело к постоянным или длительным проблемам со здоровьем, которые не позволили пациенту восстановить самообслуживание и функциональность в течение не менее 26 недель.

ZVA отмечает, что в этом году количество запросов на компенсацию уменьшилось.

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