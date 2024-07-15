На пляж в Новой Зеландии выбросило самого редкого в мире кита

Вид Mesoplodon traversii был открыт в 1872 году, когда ученые на отдаленном острове в Тихом океане обнаружили кости неизвестных ранее китообразных. Ученым известно всего шесть экземпляров этого вида.

Пятиметровый кит был найден мертвым на пляже недалеко от Данедина на юге Новой Зеландии 4 июля. Впервые на берег выбросило такой хорошо сохранившийся экземпляр, и пока он будет храниться в холодильной камере. Образцы ДНК отправлены на анализ для подтверждения видовой принадлежности.

Mesoplodon traversii - один из наименее известных в наши дни видов крупных млекопитающих.

Считается, что эти животные обитают в глубинах Тихого океана и редко всплывают на поверхность.

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