программа На выходных Цесис отметит 818-летие города

С 19 по 21 июля в Цесисе будет отмечаться 818-летие города. Запланирована обширная развлекательная и спортивная программа.
В День города, который пройдет в грядущие выходные, запланированы праздничные концерты, развлечения для детей, различные спортивные мероприятия, праздничное шествие, ярмарки.
Праздник откроется в пятницу вечером в парке Cēsu Pils концертом группы Mazais princis. После состоится шествие, в котором примут участие различные общины и коллективы края.
В 20:30 жители и гости Цесиса соберутся на улице Валмиерас, на пересечении улиц Валмиерас и Ниниера, чтобы все вместе промаршировать по улицам Валмиерас, площади Виенибас и улице Ленчу, завершив шествие в парке Pils, где будет торжественно вручена награда Gada cēsnieks 2024. После окончания торжественной церемонии участники шествия и гости праздника смогут спеть вместе с актерами и музыкантами праздничного хора.
В продолжение вечера на площади Виенибас состоится вечеринка с DJ Дидзисом Козловским, а в парке Цесисского замка будет зеленый бал с группой Zuši.
Также в пятницу пройдет организованная Цесисским музеем научная конференция "Культурное взаимодействие Средневековья: почитая Вальтера фон Плеттенберга, во время которой специалисты обсудят исторические события и влияние Средневековья на современную культуру.
В субботу, 20 июня, в 8 утра духовой оркестр Cēsis разбудит горожан и гостей города. На площади роз и в Старом городе Цесиса состоится праздничная ярмарка ремесленников и кустарных производителей и пройдут концерты, на которых выступят коллективы Цесисского края. А вечером на площади роз пройдет ретро зеленый бал с духовым оркестром Cēsis.
Утром в субботу на площади Pils пройдут семейные мероприятия – творческие занятия, спектакли и игры. В 11.00 состоится утренняя зарядка для детей, затем концерт группы Biki и поэтессы Инесе Зандере, потом начнется концерт "Дети и молодежь Цесиса". В Майском парке пройдут турниры по золите и шахматам, а в арт-пространстве Mala — дизайнерский базарчик. На улице Ленчу посетителей ждет выставка клуба старинных автомобилей.
В парке Cēsu Pils днем пройдет мероприятие Custom Bike Show и Американского автоклуба. А ближе к вечеру воспитанники отделения популярной и джазовой музыки Цесской музыкальной средней школы имени Альфреда Калнина порадуют гостей музыкальной программой, после которой состоится концерт Shipsea и Видземского камерного оркестра. В продолжении вечера выступит хип-хоп исполнитель Prusax, а после него на сцену выйдут Интарс Бусулис и Abonementa orķestris. В полночь в парке выступят The Originals и группа Pisang Ambon и пройдет праздничный бал.
В течение дня на стадионе будут проводиться различные спортивные мероприятия – пляжный волейбол, баскетбол 3х3, соревнования и обучение roundnet, флорбол 3х3.
Любители экстрима получат возможность принять участие в различных спортивных мероприятиях. 2-й этап чемпионата Латвии пройдет на улице Валмиерас на велотрассе pump track, к участию приглашаются участники всех возрастов и уровней подготовки с различным снаряжением. А в близлежащем скейт-парке пройдут соревнования Dynami:t Jam.
В воскресенье, 21 июля, в сотрудничестве с Французским институтом на площади Pils будет организован праздничный пикник, куда посетителей приглашают прийти со своими корзинами для пикника и одеялами.
На стадионе продолжатся соревнованиями по пляжному волейболу, пройдет конкурс баскетбольных бросков, софтбол среди взрослых, забег "4 сезона – лето", а также состоится звездный баскетбольный матч с участием команд Цесиса и Приекули.
Турнир по новусу пройдет в Доме культуры CATA, а выставка собак и различные конкурсы - на площади возле улицы Ниниера.
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