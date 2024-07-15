программа На выходных Цесис отметит 818-летие города

В субботу, 20 июня, в 8 утра духовой оркестр Cēsis разбудит горожан и гостей города. На площади роз и в Старом городе Цесиса состоится праздничная ярмарка ремесленников и кустарных производителей и пройдут концерты, на которых выступят коллективы Цесисского края. А вечером на площади роз пройдет ретро зеленый бал с духовым оркестром Cēsis.

Утром в субботу на площади Pils пройдут семейные мероприятия – творческие занятия, спектакли и игры. В 11.00 состоится утренняя зарядка для детей, затем концерт группы Biki и поэтессы Инесе Зандере, потом начнется концерт "Дети и молодежь Цесиса". В Майском парке пройдут турниры по золите и шахматам, а в арт-пространстве Mala — дизайнерский базарчик. На улице Ленчу посетителей ждет выставка клуба старинных автомобилей.



В парке Cēsu Pils днем пройдет мероприятие Custom Bike Show и Американского автоклуба. А ближе к вечеру воспитанники отделения популярной и джазовой музыки Цесской музыкальной средней школы имени Альфреда Калнина порадуют гостей музыкальной программой, после которой состоится концерт Shipsea и Видземского камерного оркестра. В продолжении вечера выступит хип-хоп исполнитель Prusax, а после него на сцену выйдут Интарс Бусулис и Abonementa orķestris. В полночь в парке выступят The Originals и группа Pisang Ambon и пройдет праздничный бал.