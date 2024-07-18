Рижский аэропорт ввёл новую платную услугу

На сайте аэропорта сообщается, что пассажира или группу путешественников, приобретающих новую услугу, сотрудники аэропорта встретят в зале вылета и сопроводят до стойки регистрации, доставив туда зарегистрированный багаж. Далее путешественника сопроводят на ускоренный досмотр и после этого - в запланированный сектор вылета. При необходимости будет также оказана поддержка на пограничном контроле.

В свою очередь, прилетающих пассажиров у самолета встретит сотрудник аэропорта и сопроводит их до автомобиля на кратковременной стоянке Р1, доставив туда же и зарегистрированный багаж пассажира. Если пассажир припарковал автомобиль на долгосрочной стоянке и указал это, сотрудник аэропорта также организует трансфер до терминала и обратно.

Оплатить услугу можно на месте в Центре обслуживания посетителей аэропорта "Рига" или оформить предоплату до получения услуги. С ценами на новую услугу можно ознакомиться на сайте аэропорта.

Уже сообщалось, что в 2023 году аэропорт "Рига" обслужил 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше, чем годом ранее, когда было обслужено 5,381 млн пассажиров, но на 15% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.

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