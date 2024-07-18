Видео "Снег" из насекомых! В Латвии заметили необычное явление

Как пояснил агентству LETA ведущий научный сотрудник биологического факультета Латвийского университета Волдемарс Спунгис, на мосту через Гаую наблюдался свадебный, или брачный, ритуал водных насекомых, во время которого в воде одновременно плавают миллионы подёнок, они также парят в воздухе и покрывают асфальт толстым слоем.

Энтомолог объяснил, что, как только личинка подрастает, она выходит из воды, меняет кожу и превращается в субимаго, или взрослое насекомоподобное существо. Затем субимаго снова меняет кожу и, наконец, становится взрослым насекомым - имаго. Свое название подёнки получили потому, что живут всего несколько дней, в течение которых не едят, а только спариваются. Спаривание обычно происходит теплыми безветренными вечерами, а утром самки уже откладывают яйца.

Спунгис отметил, что насекомые имеют тенденцию летать к источникам света, особенно к тем, в спектре которых много ультрафиолета, например, к флуоресцентным лампам. Мост через Гаую, видимо, освещен лампочками, спектр которых привлекателен для подёнок, и они слетелись к мосту со всей округи. Отлет взрослых подёнок синхронен - он происходит лишь в те несколько дней в году, когда вероятность самца и самки найти друг друга выше.

Для каждого вида численность популяции меняется каждый год: в один год она может быть больше, в другой - меньше. В этом году популяция, вероятно, будет высокой, предположил энтомолог. Максимум популяции и освещенность создают у моста массовое скопление подёнок, однако из-за светового загрязнения некоторая часть популяции погибнет, добавил Спунгис.

Исследователь насекомых смог сказать, что подобное спаривание насекомых наблюдалось и возле моста через Гаую в Валмиере. Подобные спаривания подёнок наблюдались также в 2020 году в Цесисе и в 2016 году в Сигулде.