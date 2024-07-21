Главное за 21 июля Конец фестиваля Positivus, землетрясение в Греции и пропаганда о саммите НАТО

На сайте Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) можно найти карты и графики, на которых отражены новейшие данные о числе погибших в ДТП в Евросоюзе и других странах. В отдельных показателях выделяется и Латвия.

"Давайте начнем этот юбилей с минуты молчания. Вспомним о тех, кто умер от нашей болезни, о тех, кто на пути к нам. И поблагодарим себя за то, что нам повезло находиться в этом зале", - ⁠говорит один из 300 человек, оказавшихся 29 июня в просторных помещениях гостиницы Semarah Hotel Lielupe SPA & Conferences.

В 2018 году в международном аэропорту Сиэтл-Такома рядовой сотрудник Ричард Рассел пробрался в пассажирский самолет и улетел. Правда, ему не хватало двух вещей - опыта пилота и желания благополучно посадить самолет.

В апреле 2024 года исполнилось 112 лет с момента трагедии печально известного "Титаника". 10 апреля 1912 года роскошный лайнер с 2223 пассажирами на борту отправился в свой первый и единственный рейс из Европы в Америку. Четыре дня спустя, 14 апреля, судно, ранее объявленное непотопляемым, пострадало в результате столкновения с огромным айсбергом и 15 апреля затонуло. Подсчитано, что погибли 1517 человек, среди которых, как оказалось, был и лиепайчанин Давид Лифшиц.

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