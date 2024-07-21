Главное за 21 июля Конец фестиваля Positivus, землетрясение в Греции и пропаганда о саммите НАТО

В Латвии подошел к концу фестиваль Positivus-2024, а также завершился этап чемпионата мира по ралли. В Израиле и Украине продолжаются военные действия. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Предлагаем оценить стиль гостей второго дня 16-го фестиваля Positivus, которые на этот раз решили показать себя еще ярче - как в одежде, так и в гриме. Вы должны это видеть!
19 и 20 июля на Луцавсале в Риге прошел музыкальный фестиваль Positivus, который в этом году столкнулся с трудностями из-за глобальных проблем в сфере информационных технологий, которые повлияли на работу нескольких европейских аэропортов. Главным артистом заключительного дня стал американский музыкант Джейсон Деруло. Посмотрите на фото и видео самых ярких моментов заключительного дня Positivus!
20 июля на Луцавсале в Риге прошел второй день фестиваля Positivus, который продолжал радовать посетителей музыкой, а сами посетители - яркими костюмами. Юрис Фестиваль вместе с порталом TVNET отправился искать самых стильных гостей фестиваля. Смотрите видео!
Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в воскресенье на восьмом этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который проходил в Латвии, заняли седьмую позицию. Победителем стал финский пилот Калле Рованперя.
За рубежом:
Действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру на пост президента от демократической партии. Об это заявил сам Байден в своем Twitter.
Израиль нанес серию авиаударов по порту Ходейда в Йемене, находящемуся под контролем вооруженного проиранского движения хуситов.
В начале июля полицейским в Эстонии пришлось отреагировать на тревожный вызов: звонивший по номеру 112 сообщил, что в соседнем доме раздаются выстрелы, сообщает Rus.Postimees.
США пока не могут, как планировалось, увеличить выпуск ракет для ЗРК Patriot на японских заводах, узнало агентство Reuters. Причина - нехватка ключевых компонентов, которые производит американская компания Boeing.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется провести референдум, если в национальной повестке дня появится вопрос территориального компромисса с Россией, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Запад греческого острова Крит в воскресенье, 21 июля, потрясло землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщил Афинский геодинамический институт.
В субботу, 13 июля, в муниципалитете Салинополис в Бразилии произошел трагический инцидент - на сцене во время концерта погиб бразильский музыкант Айриш Сасаки. Музыкант получил смертельный удар током, сообщает литовское издание 15min.lt.
Интересное чтиво:
"Евровидение" - это три минуты выступления, где вы должны показать все", - считает латвийская певица Лайма Вайкуле. Во время интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?" она поделилась мнением, чего не хватило участнику нашей страны Дону на этом конкурсе.
На прошлой неделе в центре внимания российской пропаганды оказался саммит НАТО и вызвавшее российскую истерию решение о том, что США разместят гиперзвуковое оружие и ракеты Tomahawk в Германии в 2026 году. В Москве заявили, что юбилейный саммит НАТО, хотя он и был жалким, все же можно расценивать как открытое объявление войны.
На сайте Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) можно найти карты и графики, на которых отражены новейшие данные о числе погибших в ДТП в Евросоюзе и других странах. В отдельных показателях выделяется и Латвия.
"Давайте начнем этот юбилей с минуты молчания. Вспомним о тех, кто умер от нашей болезни, о тех, кто на пути к нам. И поблагодарим себя за то, что нам повезло находиться в этом зале", - говорит один из 300 человек, оказавшихся 29 июня в просторных помещениях гостиницы Semarah Hotel Lielupe SPA & Conferences.
В 2018 году в международном аэропорту Сиэтл-Такома рядовой сотрудник Ричард Рассел пробрался в пассажирский самолет и улетел. Правда, ему не хватало двух вещей - опыта пилота и желания благополучно посадить самолет.
В апреле 2024 года исполнилось 112 лет с момента трагедии печально известного "Титаника". 10 апреля 1912 года роскошный лайнер с 2223 пассажирами на борту отправился в свой первый и единственный рейс из Европы в Америку. Четыре дня спустя, 14 апреля, судно, ранее объявленное непотопляемым, пострадало в результате столкновения с огромным айсбергом и 15 апреля затонуло. Подсчитано, что погибли 1517 человек, среди которых, как оказалось, был и лиепайчанин Давид Лифшиц.
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