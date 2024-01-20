Еще с того момента, когда человек занял высшее звено в пищевой цепочке и стал королем всех зверей, мы пытаемся доказать, что он не так и сильно отличается от животных, в частности, что разница между человеком и зверем только кажущаяся, так как в глубине души мы все животные. В мире антропоморфизма животных есть те, кто действительно сделал грань между животным и человеком тоньше, став грустным напоминанием о том, что животное все-таки не человек.