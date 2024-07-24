Утром 16 июля 2024 года горничные роскошного бангкокского отеля Grand Hyatt Erawan отправились убирать номер на пятом этаже, который должен был быть свободным. Открыв дверь, вместо обычного беспорядка, оставленного гостями, они обнаружили трупы шести человек. Ужасающая новость поначалу вызвала недоумение, за которым последовал ряд предположений о том, что именно могло произойти в высококлассном отеле в ночь с понедельника на вторник.