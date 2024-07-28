В понедельник водители смогут использовать общественный транспорт Риги бесплатно

Чтобы облегчить работу спасательных служб и уменьшить интенсивность движения в столице, в понедельник, 29 июля, во время очень сильных дождей и бури водители смогут пользоваться общественным транспортом SIA Rīgas satiksme - автобусами, троллейбусами и трамваями - бесплатно.
Как сообщил агентству LETA и. о. руководителя отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс, решение о введении в столице так называемых "штормовых билетов" в воскресенье на внеочередном заседании приняла муниципальная комиссия по гражданской обороне, и будет издан соответствующий приказ исполнительного директора города.
В это время действительным для проезда в общественном транспорте документом будет служить свидетельство о регистрации легкового транспортного средства. Так называемый техпаспорт автомобиля как пригодный для проезда документ будет необходимо предъявить только во время контроля, его не нужно показывать водителю транспортного средства. Этой возможностью сможет воспользоваться любое совершеннолетнее лицо, иметь при себе водительское удостоверение не обязательно. Регистрационное удостоверение подтвердит, что транспортное средство в конкретный момент не участвует в дорожном движении, что является целью самоуправления, пояснил Вилемсонс.
Как сообщалось, из-за прогнозируемых экстремальных метеорологических условий Рижская дума распространила призыв к рижанам в понедельник, 29 июля, не выходить из дома.
Родителей маленьких рижан призывают не отправлять детей в детские сады, однако Рижское самоуправление обеспечит работу детских садов, если только не будет существенных нарушений в подаче воды и электричества.
Кроме того, самоуправление призывает не выходить на работу школьников, которые летом работают в учреждениях и на предприятиях Рижской думы.
"Согласно прогнозам метеорологов, в Риге в воскресенье вечером начнутся и в понедельник продолжатся экстремально сильные дожди, во время которых может выпасть даже двухмесячная норма осадков, при этом ожидается и сильнейшая буря. Учитывая, что могут быть затоплены улицы и задерживаться движение как общественного, так и частного транспорта, Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно", - сказано в распространенном самоуправлением заявлении.
Видео: Затопленная проезжая часть под Каменным мостом, июль 2024 года
Также прогнозируются сильные порывы ветра, которые могут превышать 20 метров в секунду и даже достигать 30 метров в секунду. Учитывая, что на деревьях много листьев, сломанные деревья и их ветви могут стать причиной значительного ущерба, поэтому, чтобы уберечь себя и близких, а также не мешать спасателям в ликвидации последствий урагана, Рижское самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться вне помещений и особенно воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок.
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