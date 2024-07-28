В понедельник водители смогут использовать общественный транспорт Риги бесплатно

Кроме того, самоуправление призывает не выходить на работу школьников, которые летом работают в учреждениях и на предприятиях Рижской думы.

"Согласно прогнозам метеорологов, в Риге в воскресенье вечером начнутся и в понедельник продолжатся экстремально сильные дожди, во время которых может выпасть даже двухмесячная норма осадков, при этом ожидается и сильнейшая буря. Учитывая, что могут быть затоплены улицы и задерживаться движение как общественного, так и частного транспорта, Рижское самоуправление призывает жителей по возможности оставаться дома и работать удаленно, а если это невозможно, рассчитывать на то, что в пути может потребоваться больше времени, чем обычно", - сказано в распространенном самоуправлением заявлении.

Видео: Затопленная проезжая часть под Каменным мостом, июль 2024 года

Также прогнозируются сильные порывы ветра, которые могут превышать 20 метров в секунду и даже достигать 30 метров в секунду. Учитывая, что на деревьях много листьев, сломанные деревья и их ветви могут стать причиной значительного ущерба, поэтому, чтобы уберечь себя и близких, а также не мешать спасателям в ликвидации последствий урагана, Рижское самоуправление призывает жителей без особой необходимости не находиться вне помещений и особенно воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок.

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