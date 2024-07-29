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Из-за урагана на берег Балтийского моря выбросило яхту

rus.tvnet.lv
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Фото: 15min.lt

С полудня воскресенья в Литве бушует ураган, который уже причинил ущерб в нескольких районах, а также выбросил на берег моря яхту, сообщает 15min. 

В западной части Литвы пожарные получили сообщения об упавших деревьях и сломанных ветках в Паланге и Шилуте. А улицы Шяуляя кое-где затоплены.

Литовские синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня ожидаются интенсивные осадки.

Очевидцы сообщают, что на пляже Гирули недалеко от Клайпеды сильным ветром на берег выбросило яхту. 15min сообщает, что люди не пострадали и смогли самостоятельно выбраться на берег. Яхта участвовала в регате.

Фото: 15min.lt

В Латвии объявлено несколько красных предупреждений. Стихия продолжает бушевать. 

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