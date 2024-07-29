Из-за урагана на берег Балтийского моря выбросило яхту

С полудня воскресенья в Литве бушует ураган, который уже причинил ущерб в нескольких районах, а также выбросил на берег моря яхту, сообщает 15min.
В западной части Литвы пожарные получили сообщения об упавших деревьях и сломанных ветках в Паланге и Шилуте. А улицы Шяуляя кое-где затоплены.
Литовские синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня ожидаются интенсивные осадки.
Очевидцы сообщают, что на пляже Гирули недалеко от Клайпеды сильным ветром на берег выбросило яхту. 15min сообщает, что люди не пострадали и смогли самостоятельно выбраться на берег. Яхта участвовала в регате.
В Латвии объявлено несколько красных предупреждений. Стихия продолжает бушевать.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!