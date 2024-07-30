Видео Передача: На жителей Валмиеры нападают агрессивные чайки

"Людям было сложно передвигаться, детям было страшно идти, потому что птицы нападают. Птицы ходили по дороге. Если кто0то шел, они нападали. Внуку соседки одна чуть не залетела в глаз, и еще одному мальчику тоже. Соседка в полшестого утра шла на работу, птица пролетела прямо у нее над головой, что ее очень испугало", - рассказала Ирина.

Орнитолог Антра Стрипниеце указала передаче, что к середине августа птенцы чайек уже научатся летать, поэтому с чайкам остается только уживаться. Агрессивную реакцию птиц можно объяснить тем, что они защищают своих птенцов, обитающих во дворе.

"Это кратковременная тревога. Если птенцы чайки близко, то просто нужно научить своих детей не трогать их и держаться от них подальше".

Орнитолог отмечает, что методы по борьбе с чайками довольно безнадежны. Однако существуют различные приспособления, которые можно надеть на фонари, чтобы уменьшить гнездование чаек, и следует подумать об ограничении доступа к вентиляционным шахтам.

"Две недели назад у меня в вентиляционную шахту упал один птенец чайки. Утром я слышала какое-то щебетание, не могла понять, откуда они идут. Зашла в ванну - действительно - щебечет. Захожу в ванну и вижу, что он стоит за решеткой. Не знала, что делать, поэтому вызвала спасателей. Они открутили решетку и спасли птичку. Позвонила также домоуправу и рассказала о гнезде наверху. Он сказал, что пока что ничего сделать нельзя, нужно ждать осени, когда птицы улетят. Тогда они заберутся на крышу и ликвидируют гнездо", - говорит Ирина.

Один из вариантов, как предотвратить проблему гнездования чаек - обратиться к домоуправляющему.

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