Элина Аматниеце в конце июля, отправляясь на утреннюю пробежку, заметила нетипичный, чрезвычайно красивый и захватывающий дух восход солнца. Такого не увидишь каждый день. Элина написала Apollo.lv, что увиденное было настоящим наслаждением и для глаз, и для души. Объясняем, как и почему формируется такое зрелище.

Элина пишет: "Я каждое утро бегаю, и бегаю по своей ежедневной лесной дороге. Утром был довольно густой туман, но очень красиво. Около 6:00 на бегу я увидела пару интересных видов на опушке леса - остановилась, пофотографировала, и когда солнце поднималось все выше, появился этот красивый вид солнечных лучей на опушке!

От восторга у меня перехватило дыхание. Если честно, нет таких слов, чтобы описать увиденную красоту".