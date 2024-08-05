ФОТО В ночь на понедельник под Цесисом было сказочное северное сияние

В воскресенье Агрису удалось "поймать" в объектив это явление. Он внимательно следил за прогнозами, которые сулили, что в этом сезоне в Латвии можно будет наблюдать северное сияние необычайно рано.

Фото: Северное сияние под Цесисом

"Ночи стали уже на 2 часа длиннее, что дает больше надежд увидеть это прекрасное явление своими глазами и запечатлеть его на камеру", - говорит фотограф.

Он поясняет, что солнце сейчас находится в самой активной фазе, что дает шанс в этом сезоне в Латвии несколько раз увидеть северное сияние, если, конечно, будут благоприятные погодные условия.

В ночь на понедельник облаков не было, а лунный свет не помешал запечатлеть восхитительное зрелище. Агрис отслеживает солнечную активность уже около трех лет, используя специальные приложения.

В мае этого года на Землю обрушилась сильнейшая за последние 20 лет геомагнитная буря, что позволило наблюдать красивое и яркое северное сияние от Тасмании до Великобритании. Его было видно и в наших широтах.