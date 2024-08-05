ФОТО В ночь на понедельник под Цесисом было сказочное северное сияние

Редкое для Латвии природное явление - северное сияние - "поймал" в ночь на понедельник 5 августа недалеко от Цесиса фотограф-натуралист Агрис Иевиньш.
В воскресенье Агрису удалось "поймать" в объектив это явление. Он внимательно следил за прогнозами, которые сулили, что в этом сезоне в Латвии можно будет наблюдать северное сияние необычайно рано.
Фото: Северное сияние под Цесисом
"Ночи стали уже на 2 часа длиннее, что дает больше надежд увидеть это прекрасное явление своими глазами и запечатлеть его на камеру", - говорит фотограф.
Он поясняет, что солнце сейчас находится в самой активной фазе, что дает шанс в этом сезоне в Латвии несколько раз увидеть северное сияние, если, конечно, будут благоприятные погодные условия.
В ночь на понедельник облаков не было, а лунный свет не помешал запечатлеть восхитительное зрелище. Агрис отслеживает солнечную активность уже около трех лет, используя специальные приложения.
В мае этого года на Землю обрушилась сильнейшая за последние 20 лет геомагнитная буря, что позволило наблюдать красивое и яркое северное сияние от Тасмании до Великобритании. Его было видно и в наших широтах.
Фото: Северное сияние в Мадонском крае
Видео: Северное сияние в Саласпилсском крае
По информации, предоставленной Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 10 мая около 19:00 по латвийскому времени на Солнце начался выброс корональной массы и извержение плазмы и электромагнитных излучений.
Фото: Северное сияние в Балдоне
Позже это событие ученые признали "экстремальной геомагнитной бурей". Эта категория присуждена впервые с октября 2003 года, когда так называемые хэллоуинские солнечные бури вызвали отключения электроэнергии в Швеции и повреждение электросетей в Южной Африке.
Фото: Северное сияние в Цесисе
Фото: Северное сияние в Добеле и окрестностях
Ответственные службы предупредили спутниковых операторов, авиакомпании и поставщиков электричества о необходимости принять меры предосторожности из-за возможных сбоев, вызванных изменениями магнитного поля Земли.
Фото: Северное сияние в Елгаве и окрестностях
Тем временем в социальных сетях жители от Северной Европы до Австралии, включая Латвию, делились красивыми фотографиями северного сияния.
Фото: Северное сияние по всей Латвии
Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года. Во время нее телеграфные линии были поражены током, а оборудование нередко перегорало.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!