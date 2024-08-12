ФОТО Как выглядело латвийское небо во время звездопада Персеиды и северного сияния

В ночь на 12 августа в Латвии был звездопад метеоров Персеиды. Очевидцы опубликовали фото в социальной сети Х.
"В ночь на 12 августа в Руйиене можно было наблюдать северное сияние и падающие звезды".
Naktī uz 12.augustu Rūjienā bija novērojama ziemeļblāzma un krītošās zvaigznes.@StarSpaceLV#ziemeļblāzma #northernlights #stars pic.twitter.com/fUXW7PwTfp— Linards Dedzis (@LatvianNature) August 12, 2024
#ziemeļblāzma #zvaigznes pic.twitter.com/csWYtCZeUI— Sabīne Jaunzeme (@JaunzemeS) August 11, 2024
"49 метеоров, 1 дымовой след, красивое северное сияние, Млечный путь и далекая буря. Джекпот для любителей метеорологических зрелищ! Еще несколько часов на улице и потом спать. Фотографии будут позже..."
49 meteori, 1 palikošā dūmu sliede, skaista ziemeļblāzma, Piena ceļš un tāls naksnīgs negaiss. Meteoroloģijas entuziasta džekpots! 🌠🌌⚡️ Vēl pāris stundas pa āru un tad gulēt. Bildes tad sekos... pic.twitter.com/Ry9Eq3v4go— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 12, 2024
"Какая красивая ночь".
Tik skaista nakts… #ziemeļblāzma pic.twitter.com/qiILSPIV6D— Ieva Feifere (@ievafeifere) August 12, 2024
Метеорный поток Персеиды в этом году можно наблюдать с 14 июля по 1 сентября.
Фото: Звездопад 13 августа 2023 г.
Фото: Звездный дождь в 2023 году на Кемерском болоте
NASA сообщает, что в этом году за час можно увидеть до 50 падающих звезд.
Персеиды - самый популярный и наиболее наблюдаемый метеорный поток как в Латвии, так и в других частях мира. Это происходит при пересечении орбит Земли и кометы Свифта-Туттля. Обломки этих комет в виде крупных и мелких осколков врезаются в атмосферу Земли и сгорают, образуя вспышки и яркие линии, которые мы называем падающими звездами.
Ежегодно Персеиды видны с 17 июля по 24 августа, а пик обычно приходится на 12 августа, когда за час можно увидеть от 60 до 80 метеоров.
Чтобы лучше видеть метеоры, рекомендуется повернуться спиной к Луне или убедиться, что она находится за деревьями или домами, чтобы небо было не слишком ярким. Лучше всего наблюдать за звездами за городом.
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