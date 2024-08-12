ФОТО Как выглядело латвийское небо во время звездопада Персеиды и северного сияния

NASA сообщает, что в этом году за час можно увидеть до 50 падающих звезд.

Персеиды - самый популярный и наиболее наблюдаемый метеорный поток как в Латвии, так и в других частях мира. Это происходит при пересечении орбит Земли и кометы Свифта-Туттля. Обломки этих комет в виде крупных и мелких осколков врезаются в атмосферу Земли и сгорают, образуя вспышки и яркие линии, которые мы называем падающими звездами.

Ежегодно Персеиды видны с 17 июля по 24 августа, а пик обычно приходится на 12 августа, когда за час можно увидеть от 60 до 80 метеоров.

Чтобы лучше видеть метеоры, рекомендуется повернуться спиной к Луне или убедиться, что она находится за деревьями или домами, чтобы небо было не слишком ярким. Лучше всего наблюдать за звездами за городом.

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