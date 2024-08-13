В Латвию вернулись все 147 молодых людей, застрявших в Испании и Португалии

Путешественники из Испании вернулись в Ригу в понедельник, 12 августа, около 17:30, а во вторник 66 путешественников, которые ехали из Португалии в Латвию на автобусе туроператора, вернулись домой в 05:00.

Во Франции у автобуса возникли технические проблемы, и была начата репатриация.

Репатриация трех групп путешественников начата в связи с неспособностью SIA Fisom выполнить свои обязательства и выявленными проблемами с ликвидностью коммерсанта.

Директор PTAC Зайга Лиепиня говорит, что "это дорогой урок, который напоминает, что туроператорам следует более тщательно и ответственно планировать свою деятельность и непредвиденные ситуации, как и потребителям, особенно при покупке туров, в которые дети отправляются самостоятельно".

Лиепиня подчеркивает, что особое внимание необходимо уделять деталям планируемых поездок - застрахованным рискам, управлению группой и способности детей совершать такие поездки.

PTAC выражает благодарность всем, кто сразу отреагировал и принял участие в разрешении сложной ситуации, как оказав поддержку туристам во время поездки, так и обеспечив безопасное возвращение в Латвию.