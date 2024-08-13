В Латвию вернулись все 147 молодых людей, застрявших в Испании и Португалии

Репатриация 81 путешественника из Испании, а также 66 путешественников из Португалии в Латвию, инициированная Центром защиты прав потребителей (PTAC) в сотрудничестве с консульским отделом Министерства иностранных дел, успешно завершена, сообщил PTAC во вторник, 13 августа.
Путешественники из Испании вернулись в Ригу в понедельник, 12 августа, около 17:30, а во вторник 66 путешественников, которые ехали из Португалии в Латвию на автобусе туроператора, вернулись домой в 05:00.
Во Франции у автобуса возникли технические проблемы, и была начата репатриация.
Репатриация трех групп путешественников начата в связи с неспособностью SIA Fisom выполнить свои обязательства и выявленными проблемами с ликвидностью коммерсанта.
Директор PTAC Зайга Лиепиня говорит, что "это дорогой урок, который напоминает, что туроператорам следует более тщательно и ответственно планировать свою деятельность и непредвиденные ситуации, как и потребителям, особенно при покупке туров, в которые дети отправляются самостоятельно".
Лиепиня подчеркивает, что особое внимание необходимо уделять деталям планируемых поездок - застрахованным рискам, управлению группой и способности детей совершать такие поездки.
PTAC выражает благодарность всем, кто сразу отреагировал и принял участие в разрешении сложной ситуации, как оказав поддержку туристам во время поездки, так и обеспечив безопасное возвращение в Латвию.
В их числе PTAC благодарит LuxExpress, водители автобусов которого выполнили свои рабочие обязанности, прервав при этом свой отпуск.
Расходы на репатриацию в настоящее время подсчитываются. Они будут покрываться за счет ежегодного налога, выплачиваемого лицензированными туристическими операторами. В то же время представители PTAC подчеркивают, что расходы все еще оцениваются, но они будут ниже, чем ранее заявленные 100 000 евро.
РТАС приостановил лицензию туроператора, так что в дальнейшем компания не сможет организовывать поездки. Клиентам, которые уже уплатили оператору деньги за путешествие, РТАС пообещал предоставить информацию о возвращении средств в ближайшем будущем, поскольку ранее приоритетом являлось возвращение застрявших за границей туристов в Латвию.
Уже сообщалось, что несколько десятков детей, отправившихся с Fisom в обещанный лагерь для серфинга в Португалии, застряли в Испании.
Чтобы выяснить, имело ли место уголовное преступление, Государственная полиция начала ведомственную проверку в отношении причастного к скандалу туроператора Fisom.
По данным Firmas.lv, оборот компании Fisom в 2022 году составил 356 396 евро, а убыток - 33 452 евро. Финансовые результаты за 2023 год еще не обнародованы.
Компания была зарегистрирована в 2021 году, ее уставный капитал составляет 7500 евро. Единственным владельцем предприятия является председатель совета директоров Матисс Далбергс.
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