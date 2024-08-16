Заражения оспой обезьян в Латвии пока не выявлено

Оспа обезьян - редкое вирусное инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Центральной и Западной Африки. В центре констатируют, что все источники заражения подтвержденных случаев в настоящее время находятся за пределами Латвии и локальная передача оспы обезьян в стране на данный момент не выявлена.

Резервуар инфекции в природе пока неизвестен, но вирус обнаружен у некоторых грызунов и обезьян, от которых заразился и человек.

Случаи заражения людей оспой обезьян также были зарегистрированы за пределами Африки в связи с международными поездками или ввозом животных. Инкубационный период оспы обезьян составляет от пяти до 21 дня.

В 2022 году в Латвии было зарегистрировано шесть случаев заражения оспой обезьян. Все выявленные на тот момент случаи находились под эпидемиологическим контролем. В SPKC отмечают, что для предотвращения распространения инфекции были организованы стандартные меры эпидемиологической безопасности.

В настоящее время SPKC призывает путешественников быть осторожными и напоминает, что от оспы обезьян можно сделать прививку.

Важно помнить, что способ распространения оспы обезьян отличается, например, от заражения гриппом, при котором инфекция распространяется в виде крошечных капель, объясняет SPKC. Заражение вирусом оспы обезьян происходит при контакте человека с зараженным животным, человеком или при прикосновении к биологическим материалам или объектам окружающей среды, зараженным вирусом.

Передача вируса оспы обезьян от человека к человеку происходит преимущественно воздушно-капельным путем, что требует относительно длительного контакта лицом к лицу. Поэтому SPKC призывает путешественников и пациентов из групп риска быть осторожными, а в случае возникновения вопросов обращаться к семейному врачу.

Более подробную информацию об инфекции оспы обезьян можно найти на домашней странице SPKC.

Как сообщалось, в четверг, 15 августа, Агентство общественного здравоохранения Швеции сообщило о регистрации первого случая самого опасного варианта оспы обезьян за пределами Африки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!