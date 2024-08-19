До сентября в регионах, переживших в конце июля экстремальные ливни, скорее всего, будет намного больше комаров, чем обычно, но с приходом осени их количество должно постепенно сократиться, заявил агентству LETA старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс.
"Комариный апокалипсис" в Латвии. Что происходит?
Он отметил, что нынешний всплеск активности комаров - это в той или иной степени нормальное явление, так как у комаров в год плодится несколько поколений. Также есть виды комаров, которые активнее именно в конце лета. Однако чаще всего их количество во второй половине лета сокращается из-за засухи, так как личинки комаров развиваются в воде. Как правило, они более активны в более влажных и богатых водоемами местах.
Питеранс подчеркнул, что нынешний год стал исключением, так как из-за экстремального количества дождей в начале августа в основном в центральных регионах Латвии уровень воды был нетипично высоким. Влагой наполнились и канавы, и низины в лесах, и другие подобные места. Такие временные водоемы тоже идеально подходят для развития личинок комаров, поскольку там, как правило, нет других конкурентов в борьбе за корм или организмов, которые поедают личинки комаров в реках, озерах, прудах и других нстественных водоемах.
Развитие личинок комаров в теплую погоду может занять около двух недель, поэтому во второй половине прошлой недели наблюдался результат прошедших пару недель назад ливней.
Энтомолог отметил, что новое поколение комаров - нормальное явление, но в этом году местами их гораздо больше, чем в другие годы.
Поскольку дожди прошли в местах, где в Латвии проживает сравнительно много людей, например, в Риге и ее окрестностях, а также в Елгаве и других городах, там тоже наблюдается повышенное количество комаров.
"В каком-то смысле интересно, что даже в центре Риги и других районах комаров очень много, что нетипично, поскольку, казалось бы, поблизости нет никаких открытых водоемов", - заметил Питеранс, добавив, что личинки комаров хорошо развиваются даже в бочках с водой.
Кроме того, комары успешно плодятся и в больших лужах, которые за две недели не полностью высохли и были пригодны для развития личинок. "Значит, в Риге в каком-то смысле комариный апокалипсис", - отметил энтомолог.
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