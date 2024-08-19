"Комариный апокалипсис" в Латвии. Что происходит?

Он отметил, что нынешний всплеск активности комаров - это в той или иной степени нормальное явление, так как у комаров в год плодится несколько поколений. Также есть виды комаров, которые активнее именно в конце лета. Однако чаще всего их количество во второй половине лета сокращается из-за засухи, так как личинки комаров развиваются в воде. Как правило, они более активны в более влажных и богатых водоемами местах.

Питеранс подчеркнул, что нынешний год стал исключением, так как из-за экстремального количества дождей в начале августа в основном в центральных регионах Латвии уровень воды был нетипично высоким. Влагой наполнились и канавы, и низины в лесах, и другие подобные места. Такие временные водоемы тоже идеально подходят для развития личинок комаров, поскольку там, как правило, нет других конкурентов в борьбе за корм или организмов, которые поедают личинки комаров в реках, озерах, прудах и других нстественных водоемах.