Пятьдесят лет. Половина века с момента выхода фильма "Яблоко в реке" (Ābols upē, 1974) и полвека с тех пор, как остров Закюсала перестал существовать в прежнем виде. По крайней мере такой, каким он был — с хуторами, сарайчиками, несколькими улицами, свиньями, гусями, курами и горсткой жителей. Это были не горожане, не рижане, а настоящие закюсальцы, истинные рыбаки, деревенские жители, перед которыми, как картина или открытка, всегда была панорама Риги. Сейчас от этого ничего не осталось, и, скорее всего, лишь немногие знают, что Закюсала не всегда была заросшим кустарником островом, на котором возвышается самая высокая башня в Европейском союзе.

Самая интересная и ценная часть фильма - это, конечно, не советский дидактический посыл о прогрессе и жизни порядочного рабочего, а исторические пейзажи Закюсалы. Признаться, я и не подозревал, что всего 50 лет назад на Закюсале были улицы и дома, а люди жили словно в провинциальных хозяйствах - расставляли сети, ловили рыбу, выращивали свеклу и репу, ухаживали за поросятами, курами и, может быть, даже коровами, а когда им нужен был, скажем, рынок, садились на кораблик и плыли в Ригу. Закюсала не была Ригой, правда. Если кто-то не знает, о чем я говорю, то вот немного истории Закюсалы.