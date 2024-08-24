Пятьдесят лет. Половина века с момента выхода фильма "Яблоко в реке" (Ābols upē, 1974) и полвека с тех пор, как остров Закюсала перестал существовать в прежнем виде. По крайней мере такой, каким он был — с хуторами, сарайчиками, несколькими улицами, свиньями, гусями, курами и горсткой жителей. Это были не горожане, не рижане, а настоящие закюсальцы, истинные рыбаки, деревенские жители, перед которыми, как картина или открытка, всегда была панорама Риги. Сейчас от этого ничего не осталось, и, скорее всего, лишь немногие знают, что Закюсала не всегда была заросшим кустарником островом, на котором возвышается самая высокая башня в Европейском союзе.