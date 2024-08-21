В квартире, спортзале, автобусе, парке, кафе. Они повсюду. В конце лета комаров - крошечных, навязчивых и кусающих - так много, что некоторые говорят о "комарином кризисе". А как иначе, если маленькие кровососы испортили не один пикник и романтическую прогулку в парке. Специалисты говорят о "лишнем" поколении комаров в августе, вызванном июльскими дождями и теплой погодой, но рекомендуют взглянуть на крошечных кровососов под другим углом, не избегая столь уж жгучих укусов.

"Было бы правильно называть их кровососущими комарами, потому что в Латвии насчитывается несколько тысяч видов комаров, лишь немногие из которых сосут кровь". Хотя кровососущие комары считаются чуть ли не самыми опасными животными в мире, поскольку переносят такие смертельные заболевания, как малярия, желтая лихорадка, различные вирусные заболевания, "наших" Волдемар Спуньгис характеризует как "дружелюбных". Сам он изучает комаров, "ловя их на себе". У нас также есть четыре вида малярийных комаров, которые могут переносить плазмодии, вызывающие малярию.