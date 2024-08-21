Журналисты TVNET GRUPA Эрика Сташкевич, Раиса Блуменфелде и Янис Паулс Сикснис номинированы на премию Ассоциации журналистов Латвии Izcilības balva 2024, сообщила Латвийская ассоциация журналистов.
Журналисты TVNET GRUPA номинированы на награду Izcilības balva
Жюри оценивало работы в следующих номинациях: "Новостная журналистика и репортаж", "Интервью и описание", "Исследование и аналитика" и "Редактор года".
В этом году жюри приняло решение создать новую номинацию "Документальные истории", т. к. на премию претендовало много ярких и эмоциональных историй в разных номинациях.
Эрика Сташкевич и Раиса Блуменфелде номинированы в категории "Документальные истории" за совместный с даугавпилсским порталом "Чайка" проект "Мы здесь". Со всеми материалами проекта можно ознакомиться тут.
Янис Паулс Сикснис претендует на награду в категории "Интервью и описание" за цикл передач Bez Spriedzes на портале Apollo.
Портал "Чайка" номинирован на премию также за проект DAUGAYPILS 2 в категории "Документальные истории".
DAUGAYPILS 2 - второй документальный фильм портала о жизни ЛГБТ-сообщества в Даугавпилсе и Латгалии. Над ним работала гонзо-журналист Элеонора Рузвельт и оператор Андрей Биндер.
С полным списком номинантов на премию можно ознакомиться по ссылке.
На церемонии вручения наград, помимо праздничного мероприятия, пройдет конференция на актуальные темы, тесно связанные с журналистикой. В этом году в дискуссиях внимание будет уделено безопасности журналистов, написанию европейских грантовых проектов, искусственному интеллекту в сфере медиа, образованию молодых специалистов и тому, как молодежь смотрит на профессию журналиста.
Награды будут вручены 6 сентября в Ботаническом саду Латвийского университета. Конференция будет доступна онлайн на сайте Ассоциации журналистов Латвии и в социальной сети Facebook 6 сентября с 13:00 до 17:45.
Ежегодная премия вручается за выдающиеся работы и достижения в журналистике с июня 2023 года по июль 2024 года. Возможность представить работы и авторов была как у членов ассоциации, так и у других заинтересованных сторон.
Награды за выдающиеся достижения вручаются в сотрудничестве с посольством Великобритании в Латвии, Офисом Совета министров Северных стран в Латвии, Министерством культуры, Балтийским медиацентром передового опыта, пивоварней Mežpils alus, производителем напитков Tālava и информационным агентством LETA.
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