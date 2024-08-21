Журналисты TVNET GRUPA номинированы на награду Izcilības balva

Жюри оценивало работы в следующих номинациях: "Новостная журналистика и репортаж", "Интервью и описание", "Исследование и аналитика" и "Редактор года".

В этом году жюри приняло решение создать новую номинацию "Документальные истории", т. к. на премию претендовало много ярких и эмоциональных историй в разных номинациях.

Эрика Сташкевич и Раиса Блуменфелде номинированы в категории "Документальные истории" за совместный с даугавпилсским порталом "Чайка" проект "Мы здесь". Со всеми материалами проекта можно ознакомиться тут.

Янис Паулс Сикснис претендует на награду в категории "Интервью и описание" за цикл передач Bez Spriedzes на портале Apollo.

Портал "Чайка" номинирован на премию также за проект DAUGAYPILS 2 в категории "Документальные истории".

DAUGAYPILS 2 - второй документальный фильм портала о жизни ЛГБТ-сообщества в Даугавпилсе и Латгалии. Над ним работала гонзо-журналист Элеонора Рузвельт и оператор Андрей Биндер.

С полным списком номинантов на премию можно ознакомиться по ссылке.