Фото "Вы думали, они только в Австралии?" - в Латвии заметили пауков размером с ладонь

"Вы думали, что только в Австралии есть пауки размером с ладонь? А вот и нет, у нас тоже иногда можно встретить весьма внушительных представителей", - пишет Управление охраны природы.

Тело охотника полосатого (Dolomedes plantarius) может достигать 7 см.

Охотник полосатый обитает на влажных набережных, вблизи вод. Крупные пауки даже нападают на мальков рыб на мелководье, но при угрозе или во время охоты способны оставаться под водой до 20 минут.

"Для человека этот паук совсем не вреден. Кроме того, это редкий вид, если удается встретить - восхищайтесь и радуйтесь! И сообщите о своих наблюдений на портале www.dabasdati.lv", - рассказали в Управлении охраны природы.

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