По его мнению, это хорошо, что Украина зашла в Курскую область. По мнению эксперта, операция была достаточно хорошо продумана и держалась в секрете. ВСУ удалось вторгнуться в Курскую область, но неизвестные факторы помешали им достичь, пожалуй, главной цели операции.

По словам бывшего командующего NBS, Украина будет проводить подобные операции, и он признает, что такие планы уже существуют.

Что касается того, сколько сил и времени понадобится России, чтобы вытеснить военнослужащих Украины со своей территории, Маклаков сказал, что математика относительно проста - силы должны быть в три раза больше.

Он добавил, что у России есть такие ресурсы, более того, она начинает все активнее использовать авиацию. Эксперт подчеркнул, что Россия использует вертолеты и беспилотники для уничтожения украинской тяжелой техники и пехоты. Авиации у ВСУ пока нет, поэтому то, что российские вооруженные силы поддерживаются авиацией - это большая сила.

"Вторжение Украины в Курскую область было сильным ударом по [диктатору Владимиру] Путину, правительству и Федеральной службе безопасности России, которая отвечает за пограничную охрану и вооруженные силы. Я думаю, что они сделают все возможное, чтобы как можно скорее отразить нападение Украины. Россияне приложат все усилия для достижения этой цели", - подчеркнул Маклаков.