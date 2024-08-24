И Украина, и Россия сделают все, чтобы сорвать поставки друг друга, в том числе путем взрыва мостов, заявил агентству LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (NBS), бывший посол в Казахстане и Афганистане Юрис Маклаков.
Несмотря на то, что украинской армии удалось войти на территорию России, прогноз бывшего командующего NBS не слишком оптимистичен, ведь российские солдаты находятся на своей территории. Это означает, что у них гораздо больше ресурсов, поэтому вряд ли Украина сможет одержать победу в короткой битве с противником в Курской области.
По мнению эксперта, если бы ВСУ удалось занять Курскую АЭС, то позиции Украины были бы гораздо сильнее. В настоящее время эти позиции слабы, поэтому сложно предсказать, чем все это закончится.
Маклаков призвал принять во внимание, что приближается осень. Когда с деревьев упадут листья, техника, спрятанная в зеленой зоне, будет видна, поэтому ее будет легче уничтожить.
"Украинцы могут остаться без тяжелой техники, если будут нарушены поставки боеприпасов и продовольствия. На мой взгляд, в сложившейся ситуации украинцы находятся в большой опасности", - заявил бывший командующий NBS.
На вопрос, попытается ли Украина найти другие слабые места, чтобы атаковать другие регионы России, Маклаков ответил, что только такие действия могут принести победу.
По его мнению, это хорошо, что Украина зашла в Курскую область. По мнению эксперта, операция была достаточно хорошо продумана и держалась в секрете. ВСУ удалось вторгнуться в Курскую область, но неизвестные факторы помешали им достичь, пожалуй, главной цели операции.
По словам бывшего командующего NBS, Украина будет проводить подобные операции, и он признает, что такие планы уже существуют.
Что касается того, сколько сил и времени понадобится России, чтобы вытеснить военнослужащих Украины со своей территории, Маклаков сказал, что математика относительно проста - силы должны быть в три раза больше.
Он добавил, что у России есть такие ресурсы, более того, она начинает все активнее использовать авиацию. Эксперт подчеркнул, что Россия использует вертолеты и беспилотники для уничтожения украинской тяжелой техники и пехоты. Авиации у ВСУ пока нет, поэтому то, что российские вооруженные силы поддерживаются авиацией - это большая сила.
"Вторжение Украины в Курскую область было сильным ударом по [диктатору Владимиру] Путину, правительству и Федеральной службе безопасности России, которая отвечает за пограничную охрану и вооруженные силы. Я думаю, что они сделают все возможное, чтобы как можно скорее отразить нападение Украины. Россияне приложат все усилия для достижения этой цели", - подчеркнул Маклаков.
На вопрос, может ли на ход войны повлиять количество российских военнопленных, эксперт ответил, что украинцам удалось проникнуть в Курскую область, потому что ее охраняли призывники, которые, вероятно, были недостаточно вооружены и подготовлены, так как Россия не рассчитывала на подобное развитие событий.
"Да, эти люди стали военнопленными, но следующие, кто войдет в Курскую область, уже не будут солдатами срочной службы. Есть информация, что это будут подразделения из других регионов. Следует также учитывать, что в плен попадают и украинские солдаты. Мы находимся в условиях информационной войны, когда обе стороны сообщают о большом количестве военнопленных. Это может оказать определенное влияние на внутреннюю политику, может сделать людей недовольными", - заключил бывший командующий NBS.
Он призвал не забывать, кто находится у власти в России. Это авторитарная власть - если кто-то пытается выступить или сделать что-то против режима, например, высказаться о военнопленных, то достаточно других сил, таких как ФСБ России, которые подавляют подобные волнения в обществе.
Маклаков, что подобные нестандартные шаги должны исходить не только от Украины, но и от стран, поддерживающих Украину. До сих пор некоторые страны, с большей или меньшей задержкой, предоставляли Украине ту помощь, которую она запрашивала, но не хватает мощных инициатив, которые позволили бы Украине быть на один-два шага впереди России.
По его мнению, украинцы, совершив вторжение в Курскую область, показали Западу, что им следует делать - выдвигать новые, более мощные инициативы в поддержку Украины.
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