24 августа в Вильнюсе в третий раз прошли соревнования "Гонки корги" (Corgi Race). На мероприятие собрались более 130 собак, их владельцы, а также любители этой породы. В гонках приняли участие также 28 корги из Латвии.
Видео ⟩ В Вильнюсе прошли "Гонки корги". Участвовали и собаки из Латвии! 🐕
По словам организаторов, популярность мероприяти увеличивается с каждым годом, а его цель - не только спортивный интерес, но и развлечения.
Мероприятие началось с конкурса костюмов корги. Затем участников и зрителей ждал забег собак на 50 метров.
Видео: Гонки корги в Вильнюсе (на литовском языке)
Галерея: Corgi Race в Вильнюсе в 2023 году
Видео: Corgi Race в Вильнюсе в 2020 году
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!