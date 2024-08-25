СМИ: Украина частично уже добилась всех целей в Курской области

Операция в Курской области прямо опровергла мнение о том, что Украина неспособна противостоять военной мощи России.

WSJ пишет, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за тем, принесут ли действия Зеленского свои плоды. США разрешают Киеву продолжить операцию.

Чиновники Белого дома, Пентагона и командования вооруженных сил США в Европе смотрят на операцию с осторожным оптимизмом, пишет WSJ.

Хотя Зеленский заявил, что операция в Курской области была направлена ​​на создание буферной зоны, высокопоставленные представители Пентагона по-прежнему интересуются тем, планирует ли Украина ее расширять и какими методами.

Некоторые должностные лица на Западе не уверены, сможет ли Украина удержать захваченные территории.

"По мнению американских чиновников, Украина в Курской области преследует три цели: заставить Россию вывести свои войска из Восточной Украины, прекратить риторику поражения на поле боя и улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами. Пока что все три цели частично достигнуты", - отмечает издание.

Кроме того, WSJ отмечает еще одно важное достижение Курской операции - увеличение числа российских военнопленных, которых можно использовать для обмена.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе Суджи, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.

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