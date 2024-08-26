О любимых масках для кожи вокруг глаз, или патчах

По своему составу патчи различаются в зависимости от результатов, которые они обеспечивают. Существуют питательные патчи, содержащие особые активные ингредиенты, в том числе растительные экстракты, плаценту, ретинол, а также омолаживающие и увлажняющие патчи. Разглаживающие патчи, которые оказывают более выраженный эффект против морщин, содержат коллаген и гиалуроновую кислоту.

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Если у вас есть конкретные проблемы с кожей, попробуйте поискать активные ингредиенты в составе патчей, например:

Отечность - гиалуроновая кислота, кофеин;

Морщины - витамин С, коллаген, ретинол, пептиды;

Темные круги - гиалуроновая кислота, пантенол, витамин С.

Помните! Поскольку область вокруг глаз очень чувствительна и может страдать от аллергических реакций, не используйте непроверенные маски незадолго до важного события.

Когда использовать патчи?

Патчи можно наносить под глаза как часть вашей процедуры по уходу за кожей, когда вам нужно очистить и увлажнить область вокруг глаз. Чаще всего это утренняя процедура, но если в течение дня кожа подвергалась неблагоприятным внешним воздействиям, можно смело воздействовать на область под глазами поздним вечером или перед сном. Ни в коем случае не оставляйте патчи на ночь, так как они пересушивают кожу и начинают действовать наоборот - высасывать из нее влагу.

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