Маски, разработанные специально для области вокруг глаз, которая, как известно, самая тонкая и подвержена риску быстрого старения, отлично помогают как для увлажнения и питания кожи, так и для уменьшения видимости морщин. Как правильно использовать эти пластинки серума и что они могут дать вашей красоте? Давайте познакомимся с этими так называемыми патчами поближе!
О любимых масках для кожи вокруг глаз, или патчах
Одноразовые маски для глаз, или патчи, содержат серум с активным ингредиентом, который является первым средством, когда вам нужно срочно восстановить и подпитать кожу, чтобы она выглядела так, будто вы прошли процедуру в салоне красоты. Патчи - самый быстрый способ скрыть следы усталости, их даже называют эликсиром молодости нашего века.
"Омоложение сухой и уставшей кожи - это лишь одно из преимуществ регулярного использования маски для глаз. Если ваша область вокруг глаз, как правило, свидетельствует о недостатке сна, маска под глаза дает практически мгновенный эффект сияющей и отдохнувшей кожи. Патчи также могут оказывать антивозрастной эффект и являются окклюзивными, то есть задерживают воду в коже, делая мелкие морщинки менее заметными", - делится секретами красоты Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka.
Виды патчей
По внешнему виду существуют два вида патчей. Патчи из тонкого натурального хлопка, пропитанные серумом, и гидрогелевые патчи. Последние сегодня более популярны, поскольку плотно прилегают и не мешают двигаться, а их давление способствует более глубокому и прочному проникновению активных ингредиентов в кожу.
По своему составу патчи различаются в зависимости от результатов, которые они обеспечивают. Существуют питательные патчи, содержащие особые активные ингредиенты, в том числе растительные экстракты, плаценту, ретинол, а также омолаживающие и увлажняющие патчи. Разглаживающие патчи, которые оказывают более выраженный эффект против морщин, содержат коллаген и гиалуроновую кислоту.
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Если у вас есть конкретные проблемы с кожей, попробуйте поискать активные ингредиенты в составе патчей, например:
Отечность - гиалуроновая кислота, кофеин;
Морщины - витамин С, коллаген, ретинол, пептиды;
Темные круги - гиалуроновая кислота, пантенол, витамин С.
Помните! Поскольку область вокруг глаз очень чувствительна и может страдать от аллергических реакций, не используйте непроверенные маски незадолго до важного события.
Когда использовать патчи?
Патчи можно наносить под глаза как часть вашей процедуры по уходу за кожей, когда вам нужно очистить и увлажнить область вокруг глаз. Чаще всего это утренняя процедура, но если в течение дня кожа подвергалась неблагоприятным внешним воздействиям, можно смело воздействовать на область под глазами поздним вечером или перед сном. Ни в коем случае не оставляйте патчи на ночь, так как они пересушивают кожу и начинают действовать наоборот - высасывать из нее влагу.
Можно ли использовать патчи каждый день? Специалисты все же не рекомендуют это делать, поскольку активные ингредиенты присутствуют в патчах в высокой концентрации. "Это не замена ежедневному крему для лица или для кожи вокруг глаз - помните, что это дополнительный продукт, который может придать столь необходимое сияние в ситуации SOS", - напоминает Агнесе Юрса, ассистент фармацевта Apotheka. Но она отмечает еще одну хитрость.
"Патчи - прекрасный подготовительный шаг перед нанесением макияжа. Их можно смело применять после использования крема или сыворотки и перед нанесением макияжа. Этот процесс обеспечит вашей коже дополнительную порцию увлажнения в течение всего дня или ночной вечеринки".
Как использовать патчи?
Патчи очень просты в использовании - просто достаньте их из упаковки, наложите согласно инструкции на очищенную кожу под глазами и оставьте на 15-20 минут. Желательно предварительно освежить очищенную кожу лица тоником.
"Полезная фишка - патчи можно хранить в холодильнике, поэтому их применение, особенно утром, когда лицо часто бывает опухшим, будет освежающим и приятным, а эффект - более выраженным", - рекомендует Агнесе Юрса.
Совет: после снятия маски для глаз не забудьте мягко втереть оставшуюся эссенцию в кожу до полного впитывания.
Процедуру можно смело завершить нанесением увлажняющего крема или другого серума.
"Красивой и сияющей кожи можно добиться только в долгосрочной перспективе, ведя здоровый образ жизни и заботясь о ней, что означает регулярное очищение, питание, увлажнение и защиту. В краткосрочной перспективе может быть обманчивым мнение, что кожа выглядит сияющей и отдохнувшей без особых усилий - особенно среди молодых девушек, - на самом деле со временем состояние кожи ухудшается, и вам придется тратить гораздо больше времени и средств на ее улучшение", - говорит Агнесе Юрса.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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