Правительство поддержало софинансирование в 61 млн евро для Rail Baltica

В протоколе заседания Кабинета министров говорится, что в общей сложности Министерство сообщения возьмет на себя долгосрочные бюджетные обязательства на сумму 406,849 миллиона евро, которые состоят из финансирования Фонда соединения инфраструктуры Европы (EISI) в размере 345,817 миллиона евро и латвийское национальное софинансирование в размере 61,032 миллиона евро.

На уплату налога на добавленную стоимость будет выделено 76,894 млн евро. НДС возвращается в государственный бюджет.

Правительство также поручило Минсообщения подготовить предложения по финансированию отклоненных мероприятий и представить их Кабинету министров вместе с планом финансирования Rail Baltica.

Финансирование необходимо для осуществления надзора за строительством, технической экспертизы, мер поддержки реализации проекта, а также для полного строительства базы хранения строительных материалов/пункта обслуживания инфраструктуры в Скулте.

В отчете подчеркивается, что Rail Baltica является трансграничным проектом и в случае, если Латвия не сможет предоставить национальное финансирование, поскольку не найдет такой возможности, это может создать значительный риск для дальнейшей реализации проекта также в Литве и Эстонии, поскольку Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) может отменить решение о предоставлении финансирования.

В отчете предупреждается, что если соглашение о финансировании не будет заключено, Латвия потеряет выделенное EISI финансирование в размере 167,1 миллиона евро без возможности подать заявку на него в дальнейшем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!