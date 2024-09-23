Видео Покупательница беспокоится о здоровье кроликов в магазине

Элина рассказала, что в Iecēnu Delikateses в Иецени стоят три клетки, в каждой из которых находятся по два кролика.

По словам женщины, животные выглядели не совсем здоровыми - у четырех кроликов из шести были явные проблемы со здоровьем.

Элина заметила, что глаза животных гноились, на ушах были шишки, а также им было трудно дышать.

Сотрудники пообещали Элине, что обратятся к ветеринару и будут искать решение. Через пару дней женщина снова пошла проверить состояние кроликов, но ничего не изменилось.

Сотрудники магазина обосновали это тем, что животных покусали комары.

Мать также обеспокоена тем, что нарушаются правила ухода, поскольку кролики содержатся в открытых клетках и зимой, и летом.

Владелец магазина Улдис отрицает, что плохо обращается с животными. Он рассказывает, что уже семь лет держит кроликов в клетках возле магазина и это первый раз, когда их здоровье ухудшилось.

Владелец Iecēnu Delikateses говорит, что кроликов действительно покусали комары и у них развилась аллергия.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Байба Лисовска рассказала, что сотрудники службы уже осмотрели кроликов, поскольку жалобы на нарушения санитарных условий поступали, но несоблюдения правил не зафиксировано.

На данный момент служба находится на связи с ветеринарным врачом, животные проходят лечение, и уже назначен осмотр по конкретному адресу.

Профессор факультета ветеринарной медицины Латвийского университета биологических наук и технологий (LBTU) Каспар Коваленко после просмотра видео с кроликами указал, что животные заражены вирусом миксомы, или миксоматозом кроликов. Это заболевание переносится комарами, но возбудителем является один из вирусов оспы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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