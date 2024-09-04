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Полиция ищет пропавшего в Огрском крае подростка

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Пропавший мальчик Ричард Лочмелис
Пропавший мальчик Ричард Лочмелис Фото: Valsts policija

Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшего без вести Ричарда Лочмелиса 2009 года рождения.

Во вторник, 3 сентября, подросток ушел из своего дома в Личупе Мазозольской волости Огрского края и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 186 см, худощавое телосложение, темно-русые или светло-каштановые волосы, голубые глаза.

Он был одет в черные спортивные штаны и темно-синюю куртку с капюшоном и черными надписями, на ногах - белая обувь, при себе имел черный рюкзак.

Госполиция призывает ознакомиться с фото юноши и отозваться каждого, кому известно его возможное местонахождение, позвонив по телефону 110 или 65002400.

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