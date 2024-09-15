Что происходит с тратами людей и куда подевались запланированные доходы от PVN?

Магазины замечают, что привычки людей действительно меняются, и даже если денег стало больше, покупатели стали более тщательно подходить к своим тратам. Содержимое корзины, по сути, не меняется, но сами товары меняются в зависимости от цены.

Например, в сети Maxima приводят пример, когда после снижения цены на хлеб определенной марки спрос на него вырос в два с половиной раза. Эту тенденцию подтверждает и сеть Rimi, где спрос на товары эконом-сегмента растет, а продажи так называемых товаров премиум-сегмента несколько снизились.

Однако держатели государственного кошелька надеются, что до конца года готовность тратить вырастет, так как есть индикаторы того, что ситуация может улучшиться. Заместитель госсекретаря по налогам Министерства финансов Илмар Шнюциньш отмечает: "Мы видим, что самый большой минус образовался в первой половине года, в первом квартале. Август - первый месяц, когда он более выровненный. Поэтому к концу года мы видим, что этот минус будет меньше. То есть минус все равно будет, но он не будет таким большим, как сейчас".

При этом в бюджете будущего года снова запланировано, что PVN вырастет, и надеются собрать на 229 миллионов больше, чем в этом году. Однако пока неясно, будет ли увеличение налоговых поступлений также основано на повышении ставки PVN. В ходе обсуждения налоговой реформы были выявлены лишь планы в отношении налогов на фонд оплаты труда, где общее бремя должно быть снижено.

Казакс говорит: "Нужно взвесить все преимущества. На данный момент мы должны сосредоточиться на том, где налоговое бремя выше, чем у соседей. А это низкие и средние доходы. И там, если выигрыш от снижения налога на рабочую силу будет больше, чем потери от повышения PVN, то я думаю, что это шаг, который стоит сделать". Министр финансов избегает конкретного ответа на вопрос о повышении PVN, отмечая лишь, что существуют трудности с согласованием бюджета на следующий год, учитывая финансирование, необходимое на оборону.

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