Сколько денег поступает в государственный бюджет? Это один из самых важных вопросов не только для бюджета следующего года, но и для бюджета этого года, потому что доходы ниже, чем ожидалось. Особенно отстает PVN, или потребительский налог. Это означает, что жители тратят меньше денег. Это не было учтено государственными финансистами, когда они работали над государственным бюджетом в прошлом году, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Что происходит с тратами людей и куда подевались запланированные доходы от PVN?
Например, в августе в кошелек государства в виде различных налогов должно было поступить 8,2 миллиарда евро, свидетельствуют данные Службы госдоходов (VID) об администрируемых ею налогах. Однако если сравнить планы с фактическим результатом, то не хватает более 94 миллионов. И это при том, что подоходного налога с жителей, социальных взносов и налога на азартные игры собрали немного больше, чем планировалось.
Еще больше ситуация ухудшилась в летние месяцы, когда в июле плану соответствовали только два налога (подоходный и на азартные игры), немного его превысив. VID признает, что особо выделяются недополученные доходы от PVN. "До выполнения плана нам не хватает 166 миллионов", - говорила директор управления по анализу поведения налогоплательщиков и прогнозированию VID Инга Мукане.
Налоговые поступления могут меняться и меняются сезонно, но этот год с самого начала был хуже. "Я бы не сказала, что сейчас есть что-то исключительное, но мы также видим, что в его начальной точке в 2024 году он уже был на более низкой позиции", - добавляет она.
Излишне оптимистичные ожидания основывались на более хороших экономических прогнозах и опыте прошлых лет. Например, в 2022 году в виде налога на добавленную стоимость в кошелек государства поступило почти на полмиллиарда больше, чем планировалось.
И в прошлом году все было хорошо, и к уже запланированным увеличенным поступлениям PVN добавилось еще 86 миллионов. В этом году Министерство финансов надеялось собрать еще на 217 миллионов больше, чем в прошлом, но реальность оказалась иной.
"Отстаем даже не от плана, а от показателей прошлых лет. Это мне кажется более важным, - признает министр финансов Арвил Ашераденс. - Спланировать... ну, можно дискутировать о том, хорошо или плохо было спланировано. Первые шесть месяцев было отставание 4,6%, и теперь оно выросло до 5%. Ну, мы попытаемся проанализировать эту ситуацию".
Одну из главных причин, впрочем, далеко искать не приходится. В предыдущие годы складывалась ситуация, когда более тяжелое бремя платежей для граждан все же вносило свой вклад в бюджет.
Например, цены на тепло и электричество были очень высокими, но это также приводило к росту налоговых поступлений. В этом году, по данным VID, сборы PVN в секторе электричества и отопления составили 99 миллионов, или на 33% меньше. И даже крупнейшие компании сектора признают, что объемы уплаченного налога упали.
Глава финансового департамента Rīgas siltums Илзе Лещинска рассказывает, что ресурсы стали гораздо дороже, соответственно, росли и тарифы на теплоснабжение и, соответственно, и налог. С падением расходов упали и суммы налога.
Падение цен не было внезапным, и с тенденцией к снижению можно было считаться еще в прошлом году. Член правления и финансовый директор Latvenergo Гунар Бальчунс указывает: "Вспомним 2022 год, в 2022 году было более выраженное повышение цен как на природный газ, так и на уголь. Другими словами, все цены на энергоносители выросли, и, конечно, это повысило уровень цен в договорах, потому что договор обычно заключается на один год, и поэтому да, 2023 год был в какой-то степени годом с самыми высокими ценами. Конечно, в 2023 году цены на электроэнергию упали, цены на газ снизились, и, по сути, договоры, которые заключаются сейчас, заключаются по более низким ценам. Так что, конечно, эти корреляции нарастали".
Есть сферы, которые заплатили PVN больше, чем в прошлом году, однако общее падение это не компенсирует. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс признает, что еще в конце 2023 года от этого года ожидали более хорошей ситуации.
"Во-первых, экономический рост оказался слабее, чем ожидалось. Во многом это связано с тем, что наши экспортные рынки слабее, что тянет экономику вниз. Другое дело, конечно, что сохраняется неопределенность. Мы видим, что покупательная способность населения восстановилась, зарплаты растут быстрее инфляции, денег в карманах становится больше, но люди предпочитают либо тратить их за границей, чтобы они не отражались в наших доходах, либо накапливать их", - поясняет Казакс.
Магазины замечают, что привычки людей действительно меняются, и даже если денег стало больше, покупатели стали более тщательно подходить к своим тратам. Содержимое корзины, по сути, не меняется, но сами товары меняются в зависимости от цены.
Например, в сети Maxima приводят пример, когда после снижения цены на хлеб определенной марки спрос на него вырос в два с половиной раза. Эту тенденцию подтверждает и сеть Rimi, где спрос на товары эконом-сегмента растет, а продажи так называемых товаров премиум-сегмента несколько снизились.
Однако держатели государственного кошелька надеются, что до конца года готовность тратить вырастет, так как есть индикаторы того, что ситуация может улучшиться. Заместитель госсекретаря по налогам Министерства финансов Илмар Шнюциньш отмечает: "Мы видим, что самый большой минус образовался в первой половине года, в первом квартале. Август - первый месяц, когда он более выровненный. Поэтому к концу года мы видим, что этот минус будет меньше. То есть минус все равно будет, но он не будет таким большим, как сейчас".
При этом в бюджете будущего года снова запланировано, что PVN вырастет, и надеются собрать на 229 миллионов больше, чем в этом году. Однако пока неясно, будет ли увеличение налоговых поступлений также основано на повышении ставки PVN. В ходе обсуждения налоговой реформы были выявлены лишь планы в отношении налогов на фонд оплаты труда, где общее бремя должно быть снижено.
Казакс говорит: "Нужно взвесить все преимущества. На данный момент мы должны сосредоточиться на том, где налоговое бремя выше, чем у соседей. А это низкие и средние доходы. И там, если выигрыш от снижения налога на рабочую силу будет больше, чем потери от повышения PVN, то я думаю, что это шаг, который стоит сделать". Министр финансов избегает конкретного ответа на вопрос о повышении PVN, отмечая лишь, что существуют трудности с согласованием бюджета на следующий год, учитывая финансирование, необходимое на оборону.
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