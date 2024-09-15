На этой неделе планировалось представить весь запланированный сценарий строительства трассы Rail Baltica на первом этапе. Но в последний момент пресс-конференция была отменена - планы снова изменились. Теперь рассматривается возможность строительства Rail Baltica в такой последовательности, чтобы ее можно было начать использовать по частям, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Например, для Эстонии приоритетным является участок от Таллинна до Пярну, а Латвия рассматривает возможность сначала получить рельсы от аэропорта до литовской границы.
Рассматривается возможность продолжения строительства Rail Baltica для использования по частям
Несмотря на то, что сценарии разделения строительства Rail Baltica на этапы разрабатываются уже более полутора лет, решение об охвате трассы в первом подходе до сих пор не принято. Вместо этого инвестиции осуществляются там, где ясно, что дальнейшие работы на первом этапе не последуют. Например, участок, включающий строительство опор моста на Даугаве, рядом с существующим железнодорожным мостом, был построен за 20 миллионов евро. Центральный вокзал Риги, который уже частично построен, первоначально будет использоваться для обслуживания пассажиров, уже путешествующих железнодорожным линиям имеющейся ширины.
Пять лет назад передача De facto рассказывала о том, что строительство Рижского центрального вокзала (RCS) с громко названных 200 миллионов евро в 2017 году подорожало до 430 миллионов в 2019 году (первоначальная сумма договора - 430 538 203 евро).
"Это нехорошо, и мы извлекли из этого уроки, чтобы избежать подобных ошибок в будущих проектах", - сказал De facto 22 сентября 2019 года тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс.
Однако и с тех пор стоимость вокзала росла из-за различных изменений, и официальная сумма договора уже достигла 566 миллионов евро.
Этим летом в отчете, представленном правительству, общая стоимость с учетом инфляции уже составляет 888 миллионов евро.
Разделение расходов RCS по позициям:
Стоимость строительства станции аэропорта (RIX) в рамках Rail Baltica также выросла с первоначального предложения в 237 миллионов и с учетом инфляции оценивается уже в 399 миллионов.
Разделение расходов RIX по позициям:
"Конечно, мечтать - это хорошо, но это должно соответствовать финансовым возможностям страны. Это сложный момент, когда мы обнаруживаем, что полагались, возможно... в предыдущий период, на эти мечты, и сейчас мы должны остановить этот поток", - заявила премьер-министр Эвика Силиня на заседании правительства 23 июля.
Вот один пример даже относительно небольшого изменения. В 2019 году правление RB Rail приняло решение добавить комбинированную услугу для пассажиров аэропорта и Rail Baltica. Идея заключалась в том, чтобы пассажиры могли сдать свой багаж на любом международном железнодорожном вокзале, который затем отправляется в пункт назначения. Для этого на станции RIX необходимо построить туннель длиной около 100 метров, что обойдется примерно в 3 миллиона евро. А на RCS за еще один миллион было спроектировано помещение площадью около 300 квадратных метров, которое является частью общей площади вокзала. И еще свою часть должен построить и сам аэропорт "Рига".
В исследовании делается вывод, что при скромном сценарии развития событий этой опцией воспользуются 5% пассажиров, в то время как при оптимальном сценарии - около 15%.
Еще в ноябре прошлого года, когда Министерство сообщения готовило сценарии развития Rail Baltica для представления в правительство (они еще не утверждены), только что назначенный министр сообщения Каспар Бришкенс выступал за такую функциональность. Бришкенс также ранее руководил этим проектом в качестве сотрудника RB Rail, и его презентация по этому проекту находится в открытом доступе.
"Я считаю, что, учитывая дальнейшее развитие проектов, это не роскошь, как сегодня, - это нормальные функциональные возможности, как на техническом уровне, так и с точки зрения условий безопасности и, например, с точки зрения управления движением и систем сигнализации (...) Мы должны убедиться, что эта инфраструктура приносит нам максимальную отдачу. ) Мы должны обеспечить, чтобы эта инфраструктура приносила нам максимальную прибыль, поэтому, скажем, такие интегрированные решения для пассажиров, включая багаж, учитывая, что мы будем соединять не только аэропорт "Рига", но и другие аэропорты Балтийского региона, это нормальный уровень сервиса, который можно реализовать уже сейчас, чтобы в будущем все наши пассажиры пользовались им не один или десять лет, а в очень долгосрочной перспективе", - сказал министр сообщения Каспар Бришкенс в интервью De facto 10 ноября 2023 года.
Помещения для сдачи багажа можно будет использовать только после полного завершения строительства Центрального вокзала, включая северную часть, которое еще не начато и неизвестно, когда это произойдет. Также неизвестно, когда будут достроены международные вокзалы в Эстонии и Литве, где планируется аналогичная функция.
Министерство сообщения отмечает, что "сейчас анализируются альтернативные варианты использования построенной инфраструктуры на случай, если новые прогнозы не подтвердят спрос на эту услугу".
Поскольку Rail Baltica планируется развивать и дальше, изучаются различные способы экономии. Например, в ходе анализа проекта выяснилось, что требования к уровню шума несоразмерны - так как поезд должен пройти через Латвию так, что пассажиры даже не увидят пейзажа.
"Консультанты заново смоделировали модели шума. Мы видим значительную экономию. Я не буду сейчас называть конкретные цифры, но это довольно значительная сумма, которую мы можем получить. И еще у консультантов был вопрос - как мы теперь будем ездить из Салацгривы в Вангажи по трассе, а у нас с обеих сторон только стены, за которыми не видно ни пейзажа, ни чего-либо еще?" - говорит Эрик Дилевс, председатель правления EDzL. Теперь стен будет меньше, а значит, будет и экономия.
Необходимость пересмотреть все расходы подчеркивает и заместитель госсекретаря Минсообщения Кристине Малнача: "В настоящее время всем заинтересованным сторонам дано задание действительно рассмотреть, где можно оптимизировать некоторые технические решения, которые позволят нам сэкономить расходы на проект. Это касается как всех уже действующих договоров, так и тех, которые еще находятся в процессе проекта". Что касается пассажирского терминала в международном аэропорту "Рига", то изначально планировалось построить только терминал как место высадки пассажиров, платформу для высадки. Это большое сооружение, возможно, впечатление возникает из-за того, что оно похоже на эстакаду, приподнято над уровнем земли и достаточно длинное, чтобы там могли останавливаться длинные международные поезда. Но на данный момент, насколько я знаю, там не планируется ничего, кроме посадочной платформы для высадки пассажиров".
Тем временем город Рига размышляет над тем, как использовать велозаезд, которую поспешили построить, полагаясь на обещания моста со стороны Rail Baltica. По крайней мере в ближайшие шесть лет нового моста не предвидится.
Строительство опор моста, запланированное для проекта Rail Baltica, еще не было начато, когда уже было известно, что эти 20 миллионов инвестиций в ближайшие годы окажутся бесполезными, поскольку нового железнодорожного моста через Даугаву пока не будет. И ни один документ не отвечает на вопрос, как долго продлится слово "пока". Однако работы никто не остановил.
Теперь ответственные лица объясняют, что деньги были запрошены два года назад и выделены в прошлом году именно на строительство опор моста. Они не могли изменить назначение денег, но если бы они не построили опоры, то потеряли бы деньги.
Опоры моста придется законсервировать, а Рижский центральный вокзал перейдет от одного временного решения к другому, где на выделенные средства можно будет завершить только уже начатую южную часть.
В минувший понедельник общественности также должны были представить сценарий развития оставшегося первого этапа маршрута Rail Baltica. Однако мероприятие, объявленное на 7 утра, было отложено на неопределенный срок, сославшись на изменения, которые потребовались после встречи министров сообщения стран Балтии.
В настоящее время приоритетом Эстонии является линия Таллинн - Пярну, но дальнейший участок до Латвии откладывается из-за сложных экологических требований. Поэтому и у нас снова рассматривают возможность изменения планов. "Первоначальный ввод в эксплуатацию также, скорее всего, будет поэтапным. Соответственно, могут возникнуть определенные отрезки, например, Таллинн - Пярну. В нашем случае, я надеюсь, это будет, например, Аэропорт - Каунас, где можно будет начать движение поездов соответственно, еще до того, как вся линия будет непрерывно подключена", - рассказал Бришкенс.
Отвечая на вопрос, сколько будет стоить ветка от Мисы до аэропорта "Рига", Бришкенс сказал: "По оценкам, около 1,1 - 1,2 миллиарда, но, конечно, это нужно рассматривать в контексте того, пытаемся ли мы объединить этот проект с Рижской окружной дорогая, которая, конечно, также является важной потребностью, и, конечно, это будет зависеть от того, какая модель финансирования будет здесь использоваться".
Потенциальные изменения, в свою очередь, означают, что актуальным становится и вопрос о том, что будет с опорами другого моста через Даугаву, запланированного под Rail Baltica у Саласпилса, на который уже выделены деньги из Европейского фонда военной мобильности.
"Мы хотим видеть прогресс на главном маршруте. Сегодня мы ждем разрешения министерства, чтобы начать там работы. Потому что проект этого моста был подчинен сценарию, в котором мы строим этот мост на первом этапе. Соответственно, началась экспроприация земли и подписание договоров аренды с владельцами недвижимости (...)", - говорит Эрик Дилевс, председатель правления EDzL.
Все, что построено или спроектировано в рамках Rail Baltica в Риге, предназначено только для пассажирских и легких грузовых перевозок. Тяжелые грузы, такие как военная техника и танки, по этим путям перевозиться не будут - для них был разработан маршрут вдоль Саласпилса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!