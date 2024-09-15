Рассматривается возможность продолжения строительства Rail Baltica для использования по частям

Еще в ноябре прошлого года, когда Министерство сообщения готовило сценарии развития Rail Baltica для представления в правительство (они еще не утверждены), только что назначенный министр сообщения Каспар Бришкенс выступал за такую функциональность. Бришкенс также ранее руководил этим проектом в качестве сотрудника RB Rail, и его презентация по этому проекту находится в открытом доступе.

"Я считаю, что, учитывая дальнейшее развитие проектов, это не роскошь, как сегодня, - это нормальные функциональные возможности, как на техническом уровне, так и с точки зрения условий безопасности и, например, с точки зрения управления движением и систем сигнализации (...) Мы должны убедиться, что эта инфраструктура приносит нам максимальную отдачу. ) Мы должны обеспечить, чтобы эта инфраструктура приносила нам максимальную прибыль, поэтому, скажем, такие интегрированные решения для пассажиров, включая багаж, учитывая, что мы будем соединять не только аэропорт "Рига", но и другие аэропорты Балтийского региона, это нормальный уровень сервиса, который можно реализовать уже сейчас, чтобы в будущем все наши пассажиры пользовались им не один или десять лет, а в очень долгосрочной перспективе", - сказал министр сообщения Каспар Бришкенс в интервью De facto 10 ноября 2023 года.