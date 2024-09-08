Каждое воскресенье портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" публикует одни из самых обсуждаемых новостей о звездах, которые всплывают в желтой прессе. На этот раз появились слухи о том, что Алла Пугачева переехала жить в Латвию и наконец-то подтвердился развод латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой.
Пугачева переехала жить в Латвию, а Седокова подтвердила развод с Тиммой?
Алла Пугачева переехала в Латвию?
Напомним, российская певица Алла Пугачева в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала в Израиль, после ее с семьей регулярно видели на Кипре, а теперь СМИ пишут, что Алла Борисовна живет в Латвии.
В конце июля Примадонна с супругом посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Вот уже который год Алла Пугачева с детьми и мужем летом проживает в роскошной вилле "Марта".
Ряд российских желтых изданий указывает, что Алла Борисовна якобы может отправить своих детей учиться в новую школу в Латвии. Говорится о том, что певица не захотела возвращаться в Израиль из-за того, что ей не подходит климат.
Анна Седокова и Янис Тимма развелись?
Ранее пресса уже писала, что популярная певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма находятся на грани развода. Это подтверждала и сама звезда, которая писала в соцсетях, что приехала к мужу в США, чтобы подписать документы на развод, но им удалось помириться.
Теперь же Седокова разместила публикацию, в которой видно, как она кардинально изменилась после пластики, и подтвердила развод:
"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне - и внешние, и внутренние. Да, они есть...".
"Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А так же мои ошибки , которые исправлять исключительно мне.
Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный", - написала Анна.
Параллельно Янис Тимма публикует в сторис их старые фото и делится лирическими композициями.
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