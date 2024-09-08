Пугачева переехала жить в Латвию, а Седокова подтвердила развод с Тиммой?

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Instagram/ janis.timma

Теперь же Седокова разместила публикацию, в которой видно, как она кардинально изменилась после пластики, и подтвердила развод:

"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне - и внешние, и внутренние. Да, они есть...".

"Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А так же мои ошибки , которые исправлять исключительно мне.

Грязи не будет. Так что даже не пытайтесь ее разводить на моей странице. Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но очень интересный", - написала Анна.

Параллельно Янис Тимма публикует в сторис их старые фото и делится лирическими композициями.

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