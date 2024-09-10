ФОТО В Рижском зоопарке открылся центр среды и образования Zinarium

Новый Центр экологического образования - это динамичное учебное пространство, доступное для всех посетителей зоопарка. Три классные комнаты и выставочный зал могут быть оборудованы для обучения, а экспонаты меняются каждый год. Учебные классы и выставочный зал объединяются в большой зал для семинаров, который можно использовать для проведения мастер-классов, небольших конференций и различных массовых мероприятий.

Часть здания является новым рабочим пространством для отдела образования и науки. Скрытые от любопытных глаз посетителей, комнаты также являются домом для различных видов животных - с четырьмя ногами, сотнями ног или вообще без них, - которые тренируются и готовятся к образовательным программам ZOO Skola.

В свободное от учебных мероприятий время здание открыто для всех посетителей. Им предлагается увидеть новые места обитания животных и узнать больше на интерактивных выставках.

Вы сможете пощекотать лапку совы, погладить белого медведя, спасти коралл от увядания и увидеть, как выглядит мир под ультрафиолетовым светом.

Фото: В Рижском зоопарке открылся Zinarium