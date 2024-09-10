Во вторник, 10 сентября, в Рижском зоопарке состоялось открытие недавно построенного центра среды и образования Zinarium. Вместе с председателем правления Рижского зоопарка Янисом Рудзитисом и членом правления Анете Билзеной на церемонии открытия присутствовали мэр Риги Вилнис Кирсис и заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Латере.
ФОТО ⟩ В Рижском зоопарке открылся центр среды и образования Zinarium
Новый Центр экологического образования - это динамичное учебное пространство, доступное для всех посетителей зоопарка. Три классные комнаты и выставочный зал могут быть оборудованы для обучения, а экспонаты меняются каждый год. Учебные классы и выставочный зал объединяются в большой зал для семинаров, который можно использовать для проведения мастер-классов, небольших конференций и различных массовых мероприятий.
Часть здания является новым рабочим пространством для отдела образования и науки. Скрытые от любопытных глаз посетителей, комнаты также являются домом для различных видов животных - с четырьмя ногами, сотнями ног или вообще без них, - которые тренируются и готовятся к образовательным программам ZOO Skola.
В свободное от учебных мероприятий время здание открыто для всех посетителей. Им предлагается увидеть новые места обитания животных и узнать больше на интерактивных выставках.
Вы сможете пощекотать лапку совы, погладить белого медведя, спасти коралл от увядания и увидеть, как выглядит мир под ультрафиолетовым светом.
Фото: В Рижском зоопарке открылся Zinarium
Впервые в зоопарке установлены интерактивные экраны для наблюдения за пустыней и создания экосистемы в саванне.
Здание окружено зеленью, благоприятной для опылителей, а зеленая крыша привлекает различных насекомых из Межапарка для вовлечения их в образовательный контент.
Если день длинный, а информации много, можно перевести дух, наблюдая за суточным ритмом разных видов животных в удобных креслах-мешках. Впервые в Рижском зоопарке представлены саламандры Думерила и утконосы.
Новый дом обрели двупалые ленивцы, голые землекопы, скорпионы и еще некоторые обитатели зоопарка. Особого внимания заслуживают карибские гигантские лягушки, судьба которых в дикой природе прискорбна.
Центр окружающей среды и образования Zinarium был создан в рамках проекта № 5.4.2.2/17/I/002 "Развитие национальной программы мониторинга и системы контроля окружающей среды и содействие участию общественности путем улучшения инфраструктуры информационных и образовательных центров окружающей среды национального значения", финансируемого Фондом сплочения.
Цель проекта - развитие национальной системы мониторинга и контроля окружающей среды и содействие участию общественности в управлении окружающей средой путем улучшения технической инфраструктуры учреждений, ответственных за национальный мониторинг и контроль окружающей среды, и центров экологического образования и информации национального значения, а также путем проведения таких мероприятий, как "Дни тюленя", "Ужин с летучей мышью", "Коквардский карнавал" и других мероприятий в Риге и других регионах Латвии.
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