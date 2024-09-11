В понедельник, 9 сентября, завершился прием заявок на аукцион, организованный Valsts nekustamie īpašumi, на котором была выставлена ​​на торги амбициозная недвижимость по адресу улица Бривибас, 68, в Риге. Недвижимость, состоящую из двух зданий и одного земельного участка, в 1940 году завещала государству филантроп Лиза Вирс, правда, с одним условием. Однако, не сумев выполнить волю завещателя, здание было решено продать с аукциона. TVNET+ выясняет, как дом попал на аукцион, в каком он состоянии и почему в архивах почти ничего не найдено о Лизе Вирс.