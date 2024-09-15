Видео В Цесисе археологи обнаружили необычное каменное образование

С момента начала археологических работ в конце прошлого года в Цесисе были найдены несколько исторических построек и, возможно, захоронения 18-го века.

Обнаружена и часть защитной стены Цесисского замка, а в качестве одной из самых больших находок отмечается древний подвал.

"Это фундамент здания XIX века, а также часть подвала. Общая площадь составляет около 160 квадратных метров. Мы также обнаружили канализационную конструкцию первой половины XX века, а также яму для сточных вод, куда, вероятно, стекала вода из ванны. Собрав воедино старые планы, мы смогли определить функции одной шахты", - рассказал передаче археолог Оскар Ушпелис.

Одной из самых интересных и необычных находок является природное каменное образование, которое, вероятно, было доставлено на это место в XIX веке.

"Интересно то, что сначала думали, что это искусственное образование, но после консультаций со специалистами оказалось, что это природное каменное образование. У него особый физико-химический состав", - рассказал передаче Ушпелис.

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