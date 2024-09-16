После вторжения Украины в Курскую область и город Суджа цена на газ в Европе выросла до самого высокого уровня в этом году, сообщает The Economist. Это из-за того, что в городе Суджа расположены топливный терминал и газовая станция, которую Россия раньше использовала для экспорта газа в Европу через Украину.

Как сообщают британские СМИ, Украина и Россия договорились продолжить транзит газа через Суджу. Однако неясно, продолжится ли это и в следующем году. Соглашение по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом заключено в 2019 году, его срок истечет в конце текущего года. Стратегическая цель Евросоюза - избавиться от российского газа к 2027 году, и Брюссель больше не хочет сотрудничать с Владимиром Путиным.

Отказ Европы от российских энергоресурсов прошел сравнительно быстро. В 2023 году Евросоюз импортировал из России всего 8% газа по сравнению с 40% до полномасштабного вторжения России в Украину.

Российский газ, от которого раньше зависела Европа, заменит американский СПГ. Однако существует проблема с тремя странами Евросоюза, зависимость которых от российского газа по-прежнему велика.