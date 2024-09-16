Эксперт комментирует планы правительства "подлатать" бюджет за счет будущих пенсионеров

На данный момент уже собрано 17 тысяч подписей, и теперь их подадут в Сейм на рассмотрение.

Именно этот аспект является одним из самых спорных предложений, связанных с налоговой реформой. Предложение министра финансов Арвила Ашераденса включает в себя перевод взносов в размере одного процентного пункта из накопительной пенсионной схемы второго уровня, на первый уровень пенсий.

Инвестор и эксперт пенсионной системы Том Крейцберг отмечает, что сейчас мы платим социальные отчисления из нашей зарплаты, они составляют 20%.

Из них 14% идут на пенсию 1-го уровня, или выплату пенсий сегодняшним пенсионерам, а 6% откладываются на собственную пенсию.

Это связано с тем, что, согласно данным, в будущем пенсионеров будет больше, поэтому нам необходимо экономить.

"Правительство хочет тратить сегодня, а не откладывать", - говорит Крейцберг.

На данный момент речь идет примерно об одном процентном пункте, что кажется не так уж и много, но эксперт отмечает, что один процентный пункт из шести, выходящих на пенсию, составляет одну шестую, и это существенно.

"С самого начала при создании этой пенсионной системы указывалось, что шесть процентных пунктов - это слишком мало для обеспечения адекватной пенсии в будущем. Исторически планировалось, что это будет 10 процентных пунктов, и вместо того, чтобы идти в правильном направлении, мы идем не туда", - объясняет эксперт.

Наибольшие потери понесут те, кто выходит на пенсию, отмечает Крейцберг. Он считает, что это краткосрочное мышление - тратить сейчас, а потом пусть другие разбираются. Ожидается, что пенсионный возраст придется повышать.

"Все это нас ждет в будущем, так как демографические тенденции неизбежны", - подчеркнул эксперт.

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