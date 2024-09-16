Фото, Видео DAP раскрыл новую информацию о вековом дубе, в который ударила молния

На выходных в Валмиерском крае молния ударила в одно из крупнейших деревьев Латвии - дуб Дамбью, в результате чего дерево загорелось. В DAP поясняют, что это - редкость, но естественный процесс.

Дуб, растущий возле озера Буртниеку в Валмиерском крае, зарегистрирован в системе природных данных Ozols, и на момент регистрации его окружность на высоте 1,3 метра над шейкой корней составляла 9,48 метра. Это один из крупнейших дубов в Латвии.

Дубы, как и любые другие деревья в природе, подвержены воздействию сил природы, в том числе ударам молнии и пожарам. Это считается естественным процессом и может способствовать сохранению биоразнообразия, поскольку существует множество видов насекомых и грибков, которым для процветания необходима обгоревшая древесина, поясняют в DAP.