На данный момент невозможно предсказать, нанес ли удар молнии значительный ущерб жизнеспособности дуба Дамбью, сообщает Управление охраны природы (DAP).
Фото, Видео ⟩ DAP раскрыл новую информацию о вековом дубе, в который ударила молния
На выходных в Валмиерском крае молния ударила в одно из крупнейших деревьев Латвии - дуб Дамбью, в результате чего дерево загорелось. В DAP поясняют, что это - редкость, но естественный процесс.
Дуб, растущий возле озера Буртниеку в Валмиерском крае, зарегистрирован в системе природных данных Ozols, и на момент регистрации его окружность на высоте 1,3 метра над шейкой корней составляла 9,48 метра. Это один из крупнейших дубов в Латвии.
Дубы, как и любые другие деревья в природе, подвержены воздействию сил природы, в том числе ударам молнии и пожарам. Это считается естественным процессом и может способствовать сохранению биоразнообразия, поскольку существует множество видов насекомых и грибков, которым для процветания необходима обгоревшая древесина, поясняют в DAP.
Гита Строде, директор DAP, говорит, что только весной можно будет точно сказать, нанес ли удар молнии и последующий пожар вред жизнеспособности дерева. Тогда дерево подвергнется воздействию колебаний температуры и влажности, и после появления новых побегов и листьев можно будет определить его жизнеспособность.
"И молния, и пожар, а также бури, изменения условий произрастания, грибки, поселившиеся в дереве, - это все естественные процессы, которые влияют на любое дерево, в том числе на гигантские дубы. Природные процессы изменчивы", - отметила Строде.
В настоящее время в системе управления природными данными зарегистрировано 15 224 крупных дерева, из них в этом году зарегистрировано 633.
Наиболее популярными официально зарегистрированными видами крупных деревьев являются дуб обыкновенный (Quercus robur), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и липа обыкновенная (Tilia cordata). DAP напоминает, что каждое дерево, достигшее размеров, указанных в нормативных актах, становится охраняемым памятником природы.
Деревья выполняют культурную, историческую, образовательную и, прежде всего, природную функцию разнообразия. Они играют важную роль в сохранении общего биоразнообразия. Их присутствие, а также разнообразие видов, которые их населяют, является хорошим индикатором качества окружающей среды.
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