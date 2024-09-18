Правительство рассмотрит предложения по изменению налогов на рабочую силу. Что они предусматривают?

Министерство продолжает работу над моделью взносов солидарности с целью поиска дополнительных средств для фискальных нужд государства в условиях повышенных рисков для безопасности. Солидарные взносы будут взиматься с 2025 по 2027 год.

Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен правительством в четверг, 19 сентября, вместе с предложениями по обеспечению финансирования для приоритетных мер в 2025-2028 гг.

Как отмечает Минфин, взносы солидарности кредитных учреждений могут вноситься в госбюджет напрямую или косвенно через значительное увеличение кредитования, что приведет к росту экономической активности и поступлений.

За базу для взносов солидарности планируется взять чистый процентный доход, то есть разницу между процентными доходами и процентными расходами кредитных учреждений.

Предполагается, что за основу для взносов солидарности в Латвии будет взята система, которая уже действует в Литве. Ставка взноса составит 60% от чистых процентных доходов кредитных учреждений, которые в настоящее время значительно превышают чистые процентные доходы до резкого повышения ставки EURIBOR, в результате чего кредитные учреждения продолжают получать большую прибыль, не связанную напрямую с экономической деятельностью.

В то же время модель предусматривает льготы, которые будут привязаны к темпам роста кредитования. При значительном увеличении объемов кредитования льготы для кредитного учреждения могут составить до 100% от суммы взноса, отмечает Минфин.

В 2025 году за счет взносов солидарности планируется увеличить поступления в бюджет на 96 млн евро, а в следующие два года - на 80 млн евро ежегодно. Эти средства будут направляться на меры по усилению безопасности.

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