Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сталкивается не только с публичными разногласиями с политиками, которые широко освещались в последние месяцы, но и с конфликтами с частью сотрудников. Одна из профсоюзных организаций выразила критику в адрес компании за отношение к работникам и указала на возможность забастовки, сообщает программа TV3 Ziņas на телеканале TV3.
Видео ⟩ Программа: у airBaltic разногласия не только с политиками, но и с некоторыми сотрудниками
Председатель Латвийского авиационного профсоюза описывает ситуацию в национальной авиакомпании airBaltic как нарушение прав сотрудников.
Конфликты вокруг учета рабочего времени, работы в выходные дни и компенсаций за пребывание за границей давно являются источником споров между руководством компании и профсоюзом, причем некоторые из них уже рассматриваются в судах.
"Сложилась такая культура, что мы видим стюардов и пилотов как доступных 24/7 - все время. (Сотрудников) беспокоят в выходные дни. И есть еще один блок вопросов, по которому мы также судимся, - это права родителей с маленькими детьми. У них есть право на отпуск. Отпуск не предоставляют или заставляют работать ночью, хотя они не давали на это согласия", - сказала Дагне Каваса.
По словам Кавасы, порядок предоставления отпусков для родителей с маленькими детьми в airBaltic является приоритетным только по сравнению с другими сотрудниками.
Также существует недовольство распространенной практикой компании сдавать свои самолеты в аренду другим авиакомпаниям, что означает, что персоналу приходится обслуживать рейсы авиакомпаний Центральной Европы, но за латвийскую зарплату. Такая ситуация усиливает готовность сотрудников к забастовке.
airBaltic указывает, что в компании работают три профсоюзные организации, и в данном случае переговоры по вопросам сотрудников действительно идут с трудностями. Особенности отрасли больше напоминают условия работы моряков или дальнобойщиков, а не традиционную занятость, и, например, правила учета рабочего времени регулируются на европейском уровне.
Подробнее смотрите в сюжете TV3 Ziņas на телеканале TV3!
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!