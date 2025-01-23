Домбровскис прокомментировал, кто пострадает от "тарифных войн"

Он подчеркнул, что необходимо работать над тем, чтобы избежать возможных "тарифных войн", что и является позицией ЕС на переговорах с администрацией президента США.

Комиссар ЕС добавил, что Трамп поручил соответствующим государственным органам США провести анализ тарифов и торгового баланса.

Отчеты должны быть представлены в течение 60 дней, что, по словам Домбровскиса, дает дополнительное время для переговоров с администрацией США.

Комиссар ЕС подчеркнул, что если худший сценарий станет реальностью, то негативные последствия будут ощущаться не только США и ЕС.

Он отметил, что если между двумя крупнейшими экономическими блоками возникнут экономические проблемы, это будет иметь негативные последствия во всем мире, так как, например, Трамп также говорит о введении 10-процентной таможенной пошлины на импорт китайских товаров.

Домбровскис подчеркнул, что именно поэтому важно найти конструктивное решение.

"Если произойдет экономическая фрагментация, это негативно скажется и на Латвии. Это необходимо учитывать. Несмотря на то, что объемы экспорта Латвии в США не так велики, косвенное влияние может быть. У ЕС много точек соприкосновения и сотрудничества с США. Надеюсь, мы сможем избежать самых негативных сценариев", - сказал Домбровскис.

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