Какие изменения могут ждать покупателей авто в 2025 году?

Нехватка подержанных автомобилей

Мировой кризис полупроводниковых микросхем может показаться давним событием, но его последствия до сих пор ощущаются на автомобильном рынке. Сбои в цепочках поставок 2021 и 2022 годов привели к тому, что в мире производится гораздо меньше новых автомобилей.

"Изменения на рынке новых автомобилей оказывают непосредственное влияние на сегмент подержанных авто. В настоящее время наблюдается явный дефицит автомобилей, произведенных в 2021 и 2022 годах, поэтому в ближайшее время у сегмента подержанных автомобилей не будет большого выбора", - говорит Матас Бузелис, эксперт компании carVertical, специализирующейся на данных об автомобильной промышленности.

Снижение кредитных ставок стимулирует продажи автомобилей

Рынки как новых, так и подержанных машин страдают от инфляции и высоких кредитных ставок. Многие водители выбирают более дешевые автомобили или откладывают их покупку.

Однако в 2024 году ставки по кредитам стабилизировались, так что продажи авто в следующем году могут вырасти. Когда ставки по кредитам падают, покупательная способность увеличивается, что может изменить привычки покупателей.

Рынок электромобилей будет расти медленно