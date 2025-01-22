Автомобильный рынок весьма чувствителен к сложностям мировой экономики, меняющейся политической обстановке и все более жестким нормам выбросов. Бывают годы, когда активность покупателей высока. Но бывают и времена, когда покупатели существенно меняют свои привычки. Некоторые тенденции уже позволяют нам заглянуть в будущее. Какие изменения ожидают авторынок в 2025 году? И что следует знать тем, кто ищет новый автомобиль?
Какие изменения могут ждать покупателей авто в 2025 году?
Нехватка подержанных автомобилей
Мировой кризис полупроводниковых микросхем может показаться давним событием, но его последствия до сих пор ощущаются на автомобильном рынке. Сбои в цепочках поставок 2021 и 2022 годов привели к тому, что в мире производится гораздо меньше новых автомобилей.
"Изменения на рынке новых автомобилей оказывают непосредственное влияние на сегмент подержанных авто. В настоящее время наблюдается явный дефицит автомобилей, произведенных в 2021 и 2022 годах, поэтому в ближайшее время у сегмента подержанных автомобилей не будет большого выбора", - говорит Матас Бузелис, эксперт компании carVertical, специализирующейся на данных об автомобильной промышленности.
Снижение кредитных ставок стимулирует продажи автомобилей
Рынки как новых, так и подержанных машин страдают от инфляции и высоких кредитных ставок. Многие водители выбирают более дешевые автомобили или откладывают их покупку.
Однако в 2024 году ставки по кредитам стабилизировались, так что продажи авто в следующем году могут вырасти. Когда ставки по кредитам падают, покупательная способность увеличивается, что может изменить привычки покупателей.
Рынок электромобилей будет расти медленно
Недостаточно развитая инфраструктура общественных зарядок и высокая стоимость подрывают рост рынка электромобилей. Хотя часть водителей могут захотеть приобрести электромобиль, высокая стоимость по сравнению с дизельными и бензиновыми авто часто отпугивает их. В большинстве стран, где не слишком много зарядных станций, электромобили выбирают в основном те покупатели, которые могут зарядить свой автомобиль дома.
В Восточной Европе дизельные автомобили не подешевеют
Дизельные автомобили долгое время доминировали на дорогах Западной Европы, но их главенство постепенно подходит к концу. Покупатели все чаще отдают предпочтение бензиновым и гибридным автомобилям, а к дизельным предъявляются более строгие требования по выбросам. Поскольку производство новых дизельных машин в Западной Европе сокращается, это скажется на предложении подержанных дизельных автомобилей в Восточной Европе.
Учитывая ограниченное количество доступных автомобилей, спрос на подержанные дизельные авто в Восточной Европе, скорее всего, останется довольно высоким.
Европейским автопроизводителям предстоит сложный год
С этого года Евросоюз снизил норму выбросов CO2 для автомобилей со 116 граммов на километр до 94 граммов. Если производители не будут соблюдать это правило, они получат значительный штраф за каждое проданное авто.
"По мере того как ЕС ужесточает нормы выбросов, крупные автопроизводители борются за выживание. Покупатели неохотно переходят на электромобили. Растущая популярность китайских автомобильных брендов также представляет собой значительный риск", - отмечает Матас Бузелис.
Низкие продажи электромобилей и предубеждения покупателей создают проблемы для всего автомобильного рынка. Австрия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Италия уже выразили обеспокоенность по поводу ужесточения контроля за выбросами. Они также попросили ЕС временно отложить регулирование, утверждая, что штрафы повредят как производителям, так и экономике их стран.
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