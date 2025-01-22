Минблаг хочет увеличить пособие по уходу за ребенком до 422 евро

Министерство считает особенно важным увеличить размер пособия на одного ребенка с 25 евро до 50 евро.

Предложение министерства по пересмотру пособий предусматривает выделение государством в общей сложности 133 миллиона евро. Комментируя это, председатель комиссии Андрис Берзиньш (СЗК) заявил: "Еще один взнос в airBaltic или пособия для детей".

Эксперт по демографии Имантс Парадниекс (Нацобъединение), ссылаясь на определенные исследования, заявил, что утверждения о том, что пособия не улучшают демографическую ситуацию, - "абсолютная ложь". По его словам, система пособий комплексно снижает риск бедности и улучшает демографическую ситуацию.

Он подчеркнул, что любое промедление с поддержкой семей с детьми приводит к "огромным человеческим и финансовым" потерям для государства.

Депутат оппозиции Рамона Петравича (LPV) признала, что у нее возникает чувство "дежавю", поскольку в прошлом году Минблаг уже представлял похожую презентацию, но в бюджете на этот год средства на увеличение пособий не были найдены.

На заседании комиссии была выражена решимость найти необходимое финансирование в бюджете 2026 года. Парламентарий Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) призвал комиссию организовать соглашение всех фракций Сейма, чтобы план Минблага был выполнен и пересмотр пособий стал приоритетом государства.

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