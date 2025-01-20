"Значительную часть рельсов в восточной части страны надо разобрать. Оставить пока главную колею, а ту часть, из-за которой у железной дороги большие потери и нужны субсидии… Она держит множество людей, которые ей не нужны, и колеи, которые на сегодняшний день служат только контрабандистам. На данный момент эта инфраструктура скорее работает на врага", - высказал мнение Рунгайнис.

Предприниматель Гундар Витолс согласен с банкиром и отметил, что поток грузов на оси восток - запад сильно сократился, и теперь государству нужно решать, продолжать ли финансировать неработающую инфраструктуру или сэкономить, частично разобрав ее.

У ректора Института транспорта и связи Юрис Канелс другое мнение на этот счет.

"Я посмотрел статистику: сегодня в Латвии длина железных дорог в два раза меньше, чем была, например, в 1938-39девятом году. Мы уже очень много разобрали.

Сейчас уже остался, по-моему, тот минимум, который необходим для существования страны и выполнения каких-то международных грузовых, пассажирских перевозок. Сегодня этих перевозок меньше, до этого было больше. Я думаю, что в будущем их опять может стать больше. Никто не может сказать - произойдет ли это через год, три года или пять лет.

Может, будут грузы не из РФ, а, скажем, из Казахстана. А как они пойдут, если рельсы будут разобраны?" - сказал Канелс.

В 2023 году оборот концерна LDz составил 263,5 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году. Однако компания понесла убытки в размере 3,2 млн евро.

Latvijas dzelzceļš управляет публичной железнодорожной инфраструктурой и является головной компанией концерна.

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