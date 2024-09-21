Американский серийный убийца Кеннет Макдафф 11 октября 1989 года был освобожден из тюрьмы, где провел 23 года за жестокое убийство трех подростков. Шесть из этих лет он находился в камере для приговоренных к казни. Несмотря на это, Макдафф был выпущен на свободу и смог незамедлительно продолжить начатое.

У Кеннета в жизни все должно было идти как по маслу. Он родился в богатой семье, которая без возражений или вопросов во всем поддерживала сына. Впрочем, это не остановило его растущую страсть к насилию, которое в конце концов до глубины души потрясло весь штат Техас.

В 1996 году Макдафф жестоко убил трех подростков, именно в тот момент получив прозвище "убийца с метлой". Тогда все должно было закончиться. Макдаффа быстро арестовали и приговорили к казни. Однако удача была на его стороне, и двадцать лет спустя, когда в Техасе поменялись законы, касающиеся смертной казни, ко всеобщему удивлению он был освобожден.