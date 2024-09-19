Сейм отклонил требование отправить в отставку министра сообщения

В защиту Бришкенса выступил председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, заявив, что у депутатов нет причин поддерживать отставку, так как и министр, и партия твердо придерживаются открытости по проблемам в транспортной отрасли.

Сам Бришкенс, выступая в Сейме перед голосованием об отставке, заявил, что мог бы и дальше умалчивать о проблемах в отрасли, но решил открыто говорить о них. Он отметил, что проблемы в транспортной отрасли существовали до его вступления в должность.

Бришкенс указал, что после его назначения общественность наконец узнала истинные затраты на проект Rail Balticа. Увеличение расходов происходило в течение нескольких лет, но об этом никто не говорил.

"Мы начали рассекречивать документы", - сказал Бришкенс, подчеркнув, что Министерство сообщения теперь старается работать более открыто.

Значительную часть своего выступления министр посвятил проекту Rail Baltica, подчеркнув, что министерство продолжает работать над его реализацией и крайне важно построить так называемое рижское кольцо, соединив магистраль с Рижским аэропортом.

В то же время Бришкенс отметил, что придется побороться за финансирование для проекта. "На данный момент неизвестно, сколько средств мы сможем получить", - сказал министр, напомнив, что Литва и Эстония также нуждаются в финансировании.

Запрос об отставке министра сообщения подало Национальное объединение, которое считает, что Бришкенс не способен управлять отраслью, принимать решения и разъяснять их общественности. Это уже третий случай, когда депутаты требуют отставки Бришкенса.

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