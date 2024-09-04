Коммуникация министра сообщения "абсолютно провалилась": Ринкевич и Силиня комментируют ситуацию с airBaltic

"Конечно, одна из задач политика - объяснить обществу решения так, чтобы они были понятны, какими бы сложными они ни были, и при этом честно рассказать о проблемах и трудностях", - сказала Силиня.

"Это был бы самый простой шаг. Я думаю, что своей работой показал, что не боюсь коммуницировать в том числе по непопулярным вопросам. Я вижу, что многие вещи раньше были скрыты за кулисами, заметались под ковер. Сейчас мы очень активно - я, моя команда, наши коллеги, в том числе это правительство, - работаем над тем, чтобы разобраться со всеми этими вызовами, которые накапливались годами", - сказал министр. При этом он считает, что коммуникация с обществом "всегда может быть лучше".