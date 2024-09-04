Коммуникация министра сообщения Каспара Бришкенса по проблеме латвийской национальной авиакомпании airBaltic "абсолютно провалилась", заявил в среду, 4 сентября, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Коммуникация министра сообщения "абсолютно провалилась": Ринкевич и Силиня комментируют ситуацию с airBaltic
"То, что следовало объяснить в пятницу вечером, объяснили вчера. У общества есть совершенно законные вопросы, ведь туда были вложены деньги налогоплательщиков", - сказал Эдгар Ринкевич.
Президент добавил, что министр сообщения как ответственный за отрасль обязан не только обсуждать и предлагать правительству решения, но и своевременно, понятно и аргументированно объяснять их.
Он также подчеркнул, что дальнейшие решения и проекты, которые будут поданы правительству, также будут ответственностью министра сообщения.
Ринкевич хотел бы, чтобы обсуждение темы airBaltic было менее эмоциональным и более прагматичным, принимая во внимание положительные преимущества национальной авиакомпании - сообщение с европейскими городами, туризм и развитие бизнеса.
"Но за все это приходится платить, и я хотел бы увидеть от ответственного министерства четкое видение того, как мы будем развиваться дальше, своевременные ответы на обоснованные вопросы", - сказал президент, напомнив, что Министерство сообщения является держателем государственных долей капитала аirBaltic.
Президент также сообщил, что на следующей неделе встретится с министром сообщения, чтобы обсудить эти вопросы.
Ринкевич указал, что есть вещи, которые необходимо обсуждать, и есть вещи, которые правительство пока не может раскрыть, напомнив, что по вопросу сокращения основного капитала airBaltic не принято необратимого решения.
Премьер-министр Эвика Силиня в свою очередь заявила, что будет оценивать работу Бришкенса в том числе и по тому, как он справится с коммуникационными задачами.
"Конечно, одна из задач политика - объяснить обществу решения так, чтобы они были понятны, какими бы сложными они ни были, и при этом честно рассказать о проблемах и трудностях", - сказала Силиня.
Сам министр сообщения Каспар Бришкенс заявил, что не планирует уходить в отставку, сообщает портал LSM+.
"Это был бы самый простой шаг. Я думаю, что своей работой показал, что не боюсь коммуницировать в том числе по непопулярным вопросам. Я вижу, что многие вещи раньше были скрыты за кулисами, заметались под ковер. Сейчас мы очень активно - я, моя команда, наши коллеги, в том числе это правительство, - работаем над тем, чтобы разобраться со всеми этими вызовами, которые накапливались годами", - сказал министр. При этом он считает, что коммуникация с обществом "всегда может быть лучше".
Как сообщалось, в пятницу, 30 августа, на закрытом заседании правительства было решено, что после первичного публичного размещения (IPO) акций airBaltic государство сохранит за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании.
Бришкенс пояснил, что в настоящее время со стратегическим инвестором airBaltic не ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций, но речь идет о приобретении миноритарного пакета.
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