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Наконец разгадана тайна скелета в соборе Парижской Богоматери

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Годами у него не было ни имени, ни фамилии. Его просто называли археологической находкой в соборе Парижской Богоматери. Наконец тайна находящегося в саркофаге человека разгадана.

В 2019 году разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери открыл перед археологами широкие возможности

Еще несколько лет спустя - 14 марта 2022 года - в разрушенном пожаре соборе археологи нашли два саркофага, которые, скорее всего, были похоронены в 14-м веке.

Загадка о том, кем является человек в саркофаге, наконец-то раскрыта.

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