Годами у него не было ни имени, ни фамилии. Его просто называли археологической находкой в соборе Парижской Богоматери. Наконец тайна находящегося в саркофаге человека разгадана.
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Наконец разгадана тайна скелета в соборе Парижской Богоматери
В 2019 году разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери открыл перед археологами широкие возможности
Еще несколько лет спустя - 14 марта 2022 года - в разрушенном пожаре соборе археологи нашли два саркофага, которые, скорее всего, были похоронены в 14-м веке.