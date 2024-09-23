Страсти в муравейнике: отгрызть ногу - спасти жизнь

Однажды на пороге моего дома я увидел, как один муравей насадил голову другого муравья на свою собственную антенну, а безжизненное тело тащил за собой в лапах.

Доктор Приядаршан Дхармараджан, энтомолог из Фонда Ашока для исследований в области экологии и окружающей среды (ATREE) в Бангалоре, говорит, что конфликты могут возникать даже между муравьями одного вида, если они из разных муравейников.

Среди наиболее интригующих видов муравьев можно назвать так называемых муравьев-рабовладельцев — они вторгаются в гнезда других видов, похищая молодых личинок, чтобы вырастить их в качестве рабов в своих собственных колониях.

Муравей-рабочий в разгар битвы тащит умирающего муравья-дозорного, который в несколько раз больше его самого Фото: Subagunam Kannan / BBC

«У муравьев-рабовладельцев нет никаких отношений с муравьями, которых они порабощают; они просто используют захваченных муравьев для обслуживания своей колонии», — говорит доктор Байдья, энтомолог из Центра экологических исследований Аранья в Гоа.

Их главная цель — грабить ресурсы конкурирующих колоний.

«Во время таких сражений муравьи из подвергнувшейся нападению колонии будут защищать свой муравейник с большим ожесточением. Однако если вторгшимся муравьям удается захватить матку, охранники и рабочие муравьи прекращают сопротивление, и колония фактически сдается», — говорит Саханашри, научный сотрудник ATREE.

У муравьев развита иерархическая социальная структура Фото: Getty Images

Социальная структура муравьев

В муравейниках есть матки, самцы, рабочие и муравьи-солдаты. Все они выполняют разные функции.