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Andrejs Timofejevs

Страсти в муравейнике: отгрызть ногу - спасти жизнь

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BBC
Фото: BBC News

Исследователи наблюдали удивительное явление у распространенного коричневого вида муравьев — флоридских муравьев-древоточцев. В новом исследовании группа ученых зафиксировала, как эти муравьи ампутируют ногу своему собрату, чтобы спасти ему жизнь.

«Это первый случай в животном мире, когда мы наблюдаем, как собратья удаляют часть тела у другого муравья, чтобы сохранить ему жизнь», — пишет Эрик Франк, поведенческий эколог из Вюрцбургского университета и ведущий автор исследования, в своем исследовании.

Муравьи совершают самоотверженные поступки, защищая собратьев и всю свою колонию во время вторжения соперников
Муравьи совершают самоотверженные поступки, защищая собратьев и всю свою колонию во время вторжения соперников Фото: Getty Images

Исследование знаменует собой новый случай хирургического вмешательства среди животных, подчеркивая беспрецедентный уровень альтруистического поведения.

Хотя в колониях муравьев и раньше отмечались случаи ухода за ранеными собратьями и жертвования своей жизнью в защиту колонии, эксперты утверждают, что это первый задокументированный случай такого прямого, спасающего жизнь вмешательства.

Исследователи давно отмечают поразительное сходство между муравьиными обществами и человеческими сообществами, особенно в их социальной структуре и межличностных отношениях. Новое наблюдение добавляет новое измерение нашему пониманию поведения муравьев и их способности к сложным, самоотверженным действиям.

Ожесточенная борьба на пороге

Муравьиные колонии демонстрируют разнообразные формы поведения, повторяющие человеческие. Некоторые виды собирают листья и палочки, выращивают на них грибы и употребляют в пищу.

Другие занимаются разведением насекомых, укрывая в своих гнездах тлю и собирая с нее богатую питательными веществами жидкость, известную как «молочная роса».

Однажды на пороге моего дома я увидел, как один муравей насадил голову другого муравья на свою собственную антенну, а безжизненное тело тащил за собой в лапах.

Доктор Приядаршан Дхармараджан, энтомолог из Фонда Ашока для исследований в области экологии и окружающей среды (ATREE) в Бангалоре, говорит, что конфликты могут возникать даже между муравьями одного вида, если они из разных муравейников.

Среди наиболее интригующих видов муравьев можно назвать так называемых муравьев-рабовладельцев — они вторгаются в гнезда других видов, похищая молодых личинок, чтобы вырастить их в качестве рабов в своих собственных колониях.

Муравей-рабочий в разгар битвы тащит умирающего муравья-дозорного, который в несколько раз больше его самого
Муравей-рабочий в разгар битвы тащит умирающего муравья-дозорного, который в несколько раз больше его самого Фото: Subagunam Kannan / BBC

«У муравьев-рабовладельцев нет никаких отношений с муравьями, которых они порабощают; они просто используют захваченных муравьев для обслуживания своей колонии», — говорит доктор Байдья, энтомолог из Центра экологических исследований Аранья в Гоа.

Их главная цель — грабить ресурсы конкурирующих колоний.

«Во время таких сражений муравьи из подвергнувшейся нападению колонии будут защищать свой муравейник с большим ожесточением. Однако если вторгшимся муравьям удается захватить матку, охранники и рабочие муравьи прекращают сопротивление, и колония фактически сдается», — говорит Саханашри, научный сотрудник ATREE.

У муравьев развита иерархическая социальная структура
У муравьев развита иерархическая социальная структура Фото: Getty Images

Социальная структура муравьев

В муравейниках есть матки, самцы, рабочие и муравьи-солдаты. Все они выполняют разные функции.

В муравьиных колониях большинство муравьев — самки, но лишь некоторые из них обладают способностью к размножению. Они называются матками.

Живущие в колонии самцы немногочисленны и имеют единственную цель: спариваться с маткой, захват которой может означать конец существования колонии.

«Матка муравьев необходима для формирования и поддержания колонии. Если она погибнет, выживание колонии окажется под угрозой. Поэтому другие муравьи часто рискуют жизнью, чтобы защитить ее во время вторжения», — говорит доктор Байдья.

Перед сезоном размножения матка и репродуктивные самцы покидают свои гнезда, чтобы принять участие в брачном полете — ритуале спаривания, во время которого матка выбирает самца из другой колонии в воздухе. После спаривания матка приземляется, сбрасывает крылья и основывает новое гнездо под землей, где начинает откладывать яйца. Из яиц вылупляются рабочие муравьи, которые помогают расширить новую колонию.

Этот процесс подчеркивает ключевую роль матки в продолжении существования колонии и объясняет, почему ее захват может привести к краху всей колонии.

Сражение двух муравьев-древоточцев
Сражение двух муравьев-древоточцев Фото: Subagunam Kannan / BBC

Иерархия в колониях

Муравьиные колонии демонстрируют четкую иерархию, в которой различные типы муравьев играют разные роли.

«Коммуникативные стратегии муравьев невероятно сложны, — объясняет доктор Байдья. — Эти стратегии в сочетании с их социальной природой объясняют, почему муравьи готовы жертвовать своей жизнью, чтобы защитить колонию».

В муравьиной колонии у матки есть своя территория для откладывания яиц, а в муравейнике — отдельные места для пищи и отходов.
В муравьиной колонии у матки есть своя территория для откладывания яиц, а в муравейнике — отдельные места для пищи и отходов. Фото: BBC

Муравьи руководствуются коллективным приоритетом, ставя благополучие колонии выше индивидуального выживания.

Доктор Байдья поясняет: «Главная цель всех живых организмов — произвести здоровое потомство и обеспечить продолжение своих генов. В муравьиных колониях все муравьи, по сути, являются сестрами, разделяя около 75% своего генетического состава. Матка — единственная репродуктивная особь, и от ее яиц зависит будущее колонии».

«Таким образом, рабочие и солдаты сосредоточены на кормлении и защите матки, воспитании личинок и руководстве развитием новых муравьев», — добавляет он.

Такая глубокая приверженность выживанию колонии объясняет, почему во время вторжения муравьи идут на чрезвычайные меры, даже жертвуя жизнью.

Муравейники обладают развитой и комплексной структурой
Муравейники обладают развитой и комплексной структурой Фото: Subagunam Kannan / BBC

Как муравьи общаются?

В общении и выживании муравьи во многом полагаются на свои сенсорные антенны. Эти усики — два тонких образования, растущих от головы над глазами — играют важнейшую роль в повседневной деятельности.

Например, когда муравей обнаруживает источник пищи, слишком большой для того, чтобы справиться в одиночку, он отмечает его местоположение феромонами. Этот химический след действует как система GPS, направляя других членов колонии к месту скопления пищи.

«Если муравьи теряют свои антенны, они теряют способность ориентироваться, общаться и чувствовать опасность. По сути, антенны жизненно важны для выживания муравья», — говорит доктор Дхармараджан.

Муравьи из двух разных колоний сражаются ожесточенно
Муравьи из двух разных колоний сражаются ожесточенно Фото: Subagunam Kannan / BBC

Как прокормить колонию

У муравьев есть свой собственный способ пометить пищу, чтобы привлечь других муравьев, коллективно отнести ее в безопасное место, а затем пообедать ею всей группой.

Муравьи используют химические выделения из своего тела, чтобы помечать попадающиеся им на глаза съедобные предметы
Муравьи используют химические выделения из своего тела, чтобы помечать попадающиеся им на глаза съедобные предметы Фото: BBC
Пометив пищу химическими веществами, они продолжают с помощью выделений помечать свой путь обратно в колонию
Пометив пищу химическими веществами, они продолжают с помощью выделений помечать свой путь обратно в колонию Фото: BBC
Другие муравьи принимают химические сигналы через свои усики и находят путь к пище
Другие муравьи принимают химические сигналы через свои усики и находят путь к пище Фото: BBC
Подобно системе GPS, муравьи используют свои антенны, чтобы принимать эти химические коды и отслеживать маршрут, пройденный другими муравьями
Подобно системе GPS, муравьи используют свои антенны, чтобы принимать эти химические коды и отслеживать маршрут, пройденный другими муравьями Фото: BBC

Эта удивительная система коммуникации подчеркивает сложность жизни муравьиного общества.

BBC
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